El dólar cerró el miércoles con un nuevo aumento; en 2024 acumula un incremento de 3,447%

Redacción El País

El dólar volvió a subir, ahora 0,08% este miércoles, y cotizó a un valor promedio de $ 40,367. En lo que va de setiembre sube 0,079% y durante 2024 acumula un incremento de 3,447%.

La divisa varió entre $ 40,350 y $ 40,380 y terminó en el mayor valor, un 0,10% superior al cierre anterior.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta cerrando en $ 39,20 y $ 41,60 respectivamente.

A través de Bevsa se realizaron 20 transacciones por un monto equivalente a US$ 14,50 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, en la jornada de ayer el dólar subió 0,24% y cerró en 5,6359 reales. En el mes baja -0,36% y en el año sube 16,41%.

Billetes de 500 y 200 pesos argentinos. Foto: Canva

En Argentina, el dólar oficial subió levemente (0,03%) y cerró en 954,50 pesos argentinos. En el mes, sube 0,18% y en el año acumula un aumento de 18,07%. El dólar blue cierra en 1.305 pesos argentinos

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, continúa aumentando y en esta ocasión subió cinco unidades (6,7%) y cierra en 80 puntos básicos. Este aumento se dio junto a una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes, el UBI aumenta 14 puntos básicos (21,2%) y en el año sube 10 puntos básicos (14,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,63%, superando el valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).