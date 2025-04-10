El dólar aumentó de nuevo y volvió a superar la barrera de los $ 43 alcanzando su mayor valor en 48 días

Redacción El País

El dólar aumentó significativamente este miércoles, en esta oportunidad 1% y cotizó a un promedio de $ 43,363. Desde el 20 de febrero de 2025, cuando cotizó a un promedio de $ 43,122, no superaba la barrera de $ 43. En abril, la divisa aumenta 2,934% y durante 2025 cae un -1,595%.

En la víspera la moneda estadounidense osciló entre $ 43,100 y $ 43,600 y finalmente cerró en el menor valor, manteniéndose estable con respecto a la cotización del día martes

A través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 99 operaciones por un monto total de US$ 55,60 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay (BROU), el dólar se mantuvo tanto a la compra como a la venta y cerró, al igual que en la jornada previa, en $ 41,90 y $ 44,30 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 2,08% y cotizó a 5,0605 reales. En el mes sube 5,54% y durante 2025 baja -2,13%.

En Argentina, el dólar cotizó a 1.077,13 pesos argentinos, apenas un 0,05% por encima de la cotización anterior. En el mes sube 0,30% y durante 2025, 4,37%.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

El UBI (Uruguay Bond Index), que mide el riesgo país y es publicado por República Afap, bajó cinco unidades (-4,6%) y cerró en 103 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta del valor de los treasuries (bonos estadounidenses). Durante abril, el UBI sube ocho puntos básicos (8,4%) y en 2025 sube 24 puntos básicos (30,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,40%, superando el nuevo valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay de 9,25%.

Emisión

El Gobierno Central amplió el martes su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento el 18 de enero de 2029. En esta ocasión, el monto licitado fue de 200 millones de UI (US$ 29,4 millones), que resultó más que triplicado por la demanda ya que se propusieron 720 millones de UI (US$ 105,9 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue muy similar al licitado, 204 millones de UI (US$ 30 millones) con un rendimiento de 2,87%.