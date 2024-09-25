El dólar alcanzó un nuevo máximo del año y ya registra siete alzas de precio consecutivas

Redacción El País

El dólar aumentó nuevamente este martes (ya son siete sesiones consecutivas de incremento) y con una suba de 0,36% cotizó en un valor promedio de $ 42,254.

Con esta cotización, la moneda alcanza un nuevo máximo que supera al último valor histórico que había pasado la barrera de los $ 42,00 (el 15 de julio de 2022 cotizó a un promedio de $ 42,116).

El comportamiento del dólar en el mes también ha ido en aumento, en setiembre subió 4,758% y en el año acumula un incremento de 8,283%.

La moneda estadounidense osciló entre $ 42,180 y $ 42,300 y esta vez cerró en el menor valor, con una variación negativa (-0,17%) respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó cinco centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 41,00 y $ 43,40 respectivamente.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 68 transacciones por un monto equivalente a US$ 46,00 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -1,34% y cerró en 5,4702 reales. En setiembre bajó -3,29% y en el año acumula un incremento de 12,99%.

En Argentina, el dólar oficial volvió a subir mínimamente 0,04% y cerró en 966,75 pesos argentinos. En el mes subió 1,46% y en el año 19,58%. El dólar blue cerró nuevamente en 1.245 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, nuevamente subió dos unidades (2,2%) y ayer cerró en 92 puntos básicos. Este aumento fue acompañado de una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes de setiembre el UBI subió 26 puntos básicos (39,4%) y en el año 22 puntos básicos (31,4%). La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,50%, igual al valor objetivo fijado por el Banco Central.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Emisión

El gobierno central amplió su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento el 7 de diciembre de 2026. El monto licitado fue de 900 millones de pesos (US$ 21,3 millones) y fue más que triplicado por la demanda que propuso 3.124 millones de pesos (US$ 74,1 millones).

Finalmente, el monto adjudicado fue muy inferior al licitado, 180 millones de pesos (US$ 4,3 millones) con un rendimiento de 9,13%.