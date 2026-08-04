El Banco Hipotecario realizará una jornada especial para abrir cuentas de ahorro sin agendarse: fecha y más detalles

El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) informó en su sitio web oficial sobre la creación de una jornada especial para la apertura de cuentas de ahorro.

La misma está planeada para que se realice simultáneamente durante el próximo fin de semana en la Casa Central, dentro del Centro de Montevideo, y en Ciudad de la Costa.

Fechas y horarios de la jornada de apertura de cuentas en el BHU

Según lo informado por la institución financiera, el día especial destinado a la apertura de cuentas Yo ahorro y Yo te ahorro será el próximo sábado 8 de agosto de 09:00 a 14:00 horas.

La atención se dará en la Casa Central, ubicada en Daniel Fernández Crespo 1508 esquina 18 de Julio, y su sede de Ciudad de la Costa, ubicada en el nivel 3 del Costa Urbana Shopping (local 209).

La atención en ambos casos será sin agenda previa y por orden de llegada.

Edificio del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Foto: Gerardo Pérez

Requisitos y documentación obligatoria para abrir la cuenta

Para participar de la jornada de apertura de cuentas Yo ahorro y Yo te ahorro el usuario deberá concurrir a alguna de las casas antes mencionadas con:

Cédula de identidad vigente.

Constancia de domicilio.

Constancia de ingresos.

Cómo hago para participar de la jornada especial del BHU siendo menor de edad

Para quienes quieran participar de la jornada especial de apertura de cuentas de ahorro por parte del BHU pero aún no hayan cumplidos los 18 años de edad, la institución aclara que además de presentar su documento de identidad, debe presentar dos documentos adicionales.

Estos son la documentación de sus representantes legales, ya sea padre, madre o tutor. Además de la constancia de representación, ya sea por su partida de nacimiento, libreta de matrimonio, certificado notarial o sentencia.

Vista interior del edificio sede del Banco Hipotecario del Uruguay, BHU, Montevideo. Foto: María Inés Hiriart - Archivo El País

Atención sin agenda previa y primer depósito: datos clave

Dentro del comunicado donde informa de todos los detalles relacionados con esta instancia especial, el BHU aclara que las cajas del Banco no se encontrarán abiertas el sábado 8.

Por lo que en caso de querer realizar un primer depósito a alguna de las nuevas cuentas, se deberá esperar hasta el lunes 10 de agosto, donde se podrán realizar de manera habitual mediante caja, transferencias o redes de cobranza.