El dólar en Uruguay inicia el mes "planchado" en jornada con escasa operativa y caída de la divisa en Brasil

El dólar en Uruguay comenzó el mes "planchado" (algo que le sucedió en agosto), con una mínima baja de 0,02% y ayer se negoció en promedio en $ 40,236. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,22 y $ 40,24 para finalizar en el máximo, un 0,05% por encima del cierre del lunes.

En lo que va del año el billete verde aumenta 3,06%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se operaron apenas US$ 9,5 millones en 19 transacciones realizadas.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

Dólares. Foto: Canva

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,47% y cerró en 5,1570 reales. En lo que va de 2026, el dólar en Brasil retrocede 6,28%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial subió 0,22% ayer y finalizó en 1.512,73 pesos argentinos. En el año, la moneda estadounidense en Argentina aumenta 3,65%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 63 puntos básicos. En esta oportunidad se dio una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo). En lo que va del año, el riesgo país baja tres unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 5,94%, por encima del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).