Movimiento en el mercado uruguayo: repunta el dólar tras la baja del lunes y el gobierno emitió deuda en pesos

El dólar en Uruguay subió ayer 0,14%, luego de la baja que tuvo el lunes, y se negoció en promedio en $ 40,319. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,30 y $ 40,34 para finalizar en $ 40,33. Esto marca un alza de 0,15% respecto al cierre del lunes.

En lo que va de agosto, la moneda estadounidense sube 0,11%, mientras aumenta 3,27% en el año.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 27,5 millones en 54 operaciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 5 centésimos y cerró en $ 39,10 para la compra y en $ 41,50 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió apenas 0,06% ayer y cerró en 5,2043 reales. En el mes de agosto se incrementa 2,5%, aunque en lo que va del año, el dólar en Brasil retrocede 5,42%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial subió 0,36% ayer respecto al viernes (el lunes no hubo operativa por ser feriado) y finalizó en 1.494,13 pesos argentinos. En agosto se incrementa 0,38% y en lo que va de 2026 aumenta 2,38%.

Emisión de deuda, riesgo país y tasa de interés de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en febrero de 2029. El monto licitado fue de $ 4.000 millones (US$ 99,4 millones) y la demanda de los inversores más que duplicó esa oferta, al alcanzar a $ 10.273,3 millones (US$ 255,3 millones).

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF, en la esquina de Colonia y Paraguay, en el barrio Centro de la ciudad de Montevideo, ND 20260813, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) optó por colocar algo menos de lo licitado, para no convalidar tasas más altas. En total adjudicó $ 3.734,3 millones (US$ 92,8 millones) con un rendimiento anual de 6,7%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió ayer cuatro unidades y cerró en 64 puntos básicos. En agosto el riesgo país lleva un alza de seis unidades, mientras que en 2026 retrocede dos puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, coincidiendo con el valor objetivo que, tras el cierre de los mercados, decidió mantener el Banco Central (BCU).