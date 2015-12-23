Bergara: se busca evitar "montaña rusa" del dólar

El titular del BCU desestimó reclamo de los exportadores.

El presidente del Banco Central, Mario Bergara, defendió ayer las intervenciones de la autoridad monetaria para "suavizar" la suba del dólar y evitar así que las variaciones cambiarias se conviertan en una "montaña rusa". Así salió al cruce del reclamo exportador de un "dólar libre" en 2016, que señaló como funcional a sus intereses.

"Lo hemos hablado varias veces con la Unión de Exportadores y estábamos convencidos de que ya lo entendieron, pero son intereses, obviamente. Estamos interviniendo ahora con el mismo razonamiento que cuando el dólar caía para que no se cayera más y es: evitar en aquel momento caídas excesivas y en este momento subidas excesivas", dijo a El País TV.

El titular del BCU indicó que se busca "que el tipo de cambio no se mueva como una montaña rusa, porque ése es el peor de los escenarios".

Puso como ejemplo lo ocurrido en Brasil: "si hubiéramos seguido a Brasil cuando el dólar se fue a 4,25 reales, después bajó a 3,70 y ahora está de vuelta por 4... Esa montaña rusa es la que tenemos que evitar, permitiendo el deslizamiento y el fortalecimiento del dólar, pero sin tanta turbulencia", expresó.

El jerarca dijo que hay que evaluar a todos los clientes y competidores del país para definir si el tipo de cambio está desalineado.

Graficó que si bien Brasil es el segundo principal cliente, China es el primero y allí ocurre lo opuesto con la divisa. "Además, Brasil tiene explicaciones de sus movimientos cambiarios que van mucho más allá de los fundamentos económicos", dijo en referencia a la pérdida del grado inversor, la baja del PIB y la crisis política.

Sobre la suba del dólar en Argentina, Bergara dijo que no se puede considerar una devaluación sino "una corrección del tipo de cambio oficial a la realidad". "No vemos desalineamientos significativos" del tipo de cambio en Uruguay, remató.

Bergara recordó que el dólar cotizaba a $ 19 hace dos años y hoy está a $ 30.

"Nadie puede decir que no se ha depreciado (la moneda uruguaya)" y ese proceso seguirá "por la sencilla razón" de que "el dólar se está fortaleciendo a nivel global".

Bergara insistió ayer en el cuidado a la inflación pero sin dejar de lado la macroeconomía.

Evitar volatilidad del tipo de cambio