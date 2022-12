BBVA, mejor banco global del año, según The Banker

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La revista ha destacado los sólidos fundamentos financieros del Grupo y su estrategia ante la innovación y la sostenibilidad que lo sitúan por delante de sus competidores.



El Grupo BBVA ha sido reconocido como el banco global del año por The Banker, la publicación de referencia del mundo financiero internacional que celebró anoche la edición 2022 de sus ‘Bank of the Year Awards’. Luisa Gómez Bravo, responsable global de BBVA Corporate & Investment Banking (BBVA CIB), fue la encargada de recibir el premio de manos de Joy Macknight, editora general de The Banker.



La publicación ha valorado el liderazgo de BBVA en el uso de la tecnología para ofrecer la mejor experiencia de cliente, así como su compromiso con la sostenibilidad y el apoyo a sus clientes en la transición hacia un mundo más sostenible a través de soluciones tanto para particulares, como para pymes y grandes empresas. “Además, BBVA continúa invirtiendo en el ecosistema emprendedor, con apoyo a ‘fintechs’ e iniciativas digitales, lo que está ayudando a cambiar el sector de los servicios financieros”, añade The Banker.



Para el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, “este reconocimiento es la confirmación de la estrategia diferencial de BBVA para crecer de forma rentable con unos sólidos resultados trimestre a trimestre, que nos permiten generar valor para nuestros accionistas, apoyándonos en la innovación y la sostenibilidad como palancas estratégicas. En todos nuestros mercados, hemos sido pioneros en digitalización para ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones sobre su dinero y hemos asumido un papel relevante para apoyar la transición hacia una economía más sostenible con una doble vertiente, de acción por el clima y crecimiento inclusivo”.



The Banker señala que BBVA sigue avanzando en su transformación, lo que le otorga la flexibilidad necesaria para probar nuevas soluciones, forjar alianzas y entrar en nuevos mercados. En este sentido, la revista destaca que BBVA comparte los aprendizajes de un país a otro y adapta su oferta a cada geografía, como lo demuestra el lanzamiento de BBVA Italia, con una plataforma 100% digital de banca minorista en un nuevo mercado europeo.



En ese sentido, la publicación británica sostiene que BBVA está transformando la relación con sus clientes hacia un modelo más autónomo, remoto que le ayudará a preparar su negocio para el futuro. Y más importante aún, “BBVA es consciente de que no todo el mundo cuenta con el conocimiento tecnológico y por ello se ha comprometido a no dejar a nadie atrás, brindando apoyo a través de programas específicos a aquellos que pueden quedar rezagados en la digitalización”, afirma The Banker.



The Banker ha enfatizado los esfuerzos de BBVA en materia de sostenibilidad, donde ha destacado el lanzamiento de soluciones como la calculadora para determinar la huella de carbono, una iniciativa pionera del Grupo dirigida a particulares, pymes y grandes empresas y que está disponible en diversas geografías del Grupo.



Ganador en Europa Occidental, España, Perú y Colombia

BBVA también ha sido reconocido como el Banco del Año en Europa Occidental, España, Perú y Colombia debido a su enfoque innovador, las acciones en materia de sostenibilidad y las capacidades en torno a la segmentación de sus clientes.



En el caso de España, The Banker ha destacado iniciativas como el primer simulador para ayudar a facilitar la decisión de adquirir un coche eléctrico en España o las campañas de marketing que, con la ayuda de la inteligencia artificial, permiten mejorar la personalización de productos y servicios.



En Perú, la publicación ha valorado su capacidad innovadora con el lanzamiento de tarjetas inteligentes (Smart) y su compromiso sostenible, con la primera hipoteca verde del país. Por último, la franquicia de BBVA en Colombia ha destacado por la digitalización de productos muy arraigados como son las libranzas, las soluciones para empresas y la seguridad en las compras online.