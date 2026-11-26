Más de 450 personas participaron el lunes 23 de noviembre de Visionaria Latam 2026 en Flex Tres Cruces, Montevideo. Con las 570 entradas agotadas, el foro reunió a empresarios, emprendedores y especialistas en 25 sesiones de entrevistas, charlas técnicas y casos por industria. La jornada sumó además el foro REInn PropTech Latam, dedicado a la innovación en real estate.

Fabián Kopel, socio de Kopel Sánchez, abrió la jornada contando el origen del foro. Lo que empezó en marzo como un almuerzo con Nicolás Jodal y una decena de empresarios terminó convertido en un evento para 500 personas. "Somos gente de impacto y siempre soñamos que la gente viva mejor en Uruguay. Este foro tiene que ver con democratizar el conocimiento: que todos nos tomemos un día para pensar y para aprender", dijo.

Desde las 9 de la mañana y hasta pasadas las 18:30, la agenda recorrió agentes de IA, robótica, agro, salud, defensa, banca, publicidad, talento y ciudades. Entre charla y charla, el networking llenó los stands y el café. Todas las exposiciones fueron transcriptas en vivo por inteligencia artificial.

Sebastian Sanchez y Fabian Kopel .

Los cofundadores de Globant protagonizaron dos de los momentos más esperados. En diálogo con Fabián Kopel, Martín Migoya habló de la oportunidad de transformar los servicios profesionales con IA y dejó un mensaje claro: «La transformación va a seguir siendo un proceso inherentemente humano: los humanos definen y le dan la intención». Guibert Englebienne puso el foco en los líderes: la adopción de la IA «no se delega, se lidera».

Martín Alcalá Rubí (Zapia) cerró su charla regalando 100 licencias de software al público. Oscar Mullin contó que en Mercado Libre uno de cada tres cambios de código ya lo hace un agente de IA. Nicolás Jodal (GeneXus) entrevistó a Nicolás Berman (Kaszek) y a Jacobo Singer (dLocal). El momento más emotivo lo dieron Javier Artigas Herrera (Connectus Medical) y su esposa, Alejandra, con el relato de cómo llegaron a tiempo al hospital para salvar una vida.

También expusieron Laura Álvarez Modernel (Amazon Web Services), Paula Martínez (Marvik), Adrián Zanoni (RanchGPT), Gastón Milano (Globant), Avedis Boudakian (Bunker DB), Borja Oyarzábal (Santander), Fernando Vega Olmos (Brandheat AI), Victoria Suárez Araújo (Pindata, Cubo Itaú), Martín Dovat (Zonamerica) y Sebastián Sánchez (Kopel Sánchez). Boudakian dejó una de las frases del día: "Nadie se va a quedar atrás por no saber usar IA. Nos vamos a quedar atrás por seguir trabajando bajo el mismo modelo".

Por la tarde, Andrea Rodríguez Valdez (PropTech Latam Ecosystem) abrió el foro REInn PropTech Latam, el capítulo inmobiliario de la jornada. Lucas Martínez (DreamX) mostró cómo la IA y la realidad virtual permiten vivir un proyecto antes de construirlo, y Gabriel Verdún Fernández presentó "Preguntale al Gallito", la nueva búsqueda conversacional del portal de El País. Ricardo Frechou (360 Latam) analizó el real estate en perspectiva, y dos paneles abordaron las ventas con IA y la financiación, construcción y gestión de proyectos. Allí quedó un dato para el sector: responder una consulta en los primeros cinco minutos da 20 veces más chances de concretarla. Daniela Halac (Innovation Experience) cerró con el Tour China Real Estate.

El impacto de Visionaria también sale de la sala. Gracias al apoyo de sus partners, gran parte de lo recaudado se destinará a una plaza inclusiva en Teletón, a cargo de Fundación Jazmín, para que los niños puedan rehabilitarse jugando. Es un modelo que ya funciona en el Hospital Pereira Rossell y que ahora se replicará en Teletón.