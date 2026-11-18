El lunes 23 de noviembre llega Visionaria 2026, el foro internacional que reúne inteligencia artificial, innovación, tecnología y real estate, y conecta a Uruguay con Latinoamérica, Europa y el mundo. Organizado por KS Innovation y Kopel Sánchez, el encuentro se desarrolla de 8:00 a 18:30 en Flex Tres Cruces (Colonia 2235, Montevideo), con capacidad para 500 personas.

Visionaria nació de un encuentro cerrado entre directores de empresas realizado en marzo de este año, en el que cada uno compartió cómo estaba aplicando la inteligencia artificial en su organización. La edición 2026 abre esa conversación a los equipos de las empresas, al ecosistema emprendedor y a la comunidad académica, con el objetivo de acelerar el conocimiento y la implementación de la IA en Uruguay y mostrar lo que el país ya está haciendo en la materia.

La jornada propone un formato de entrevistas y charlas de 15 a 20 minutos, con casos concretos por industria: agentes de IA, IA empresarial y machine learning, agro, salud, banca, marketing y publicidad, experiencia de usuario, ciudades y real estate.

Entre los speakers confirmados están Martín Migoya, Guibert Englebienne y Gastón Milano (Globant), Oscar Mullin (Mercado Libre), Nicolás Berman (Kaszek), Jacobo Singer (dLocal), Borja Oyarzábal (Santander), Nicolás Jodal (Genexus), Martín Dovat (Zonamerica), Martín Alcalá Rubí (Zapia), Paula Martínez (Marvik), Avedis Boudakian (Bunker DB), Fernando Vega Olmos, Adrián Zanoni (RanchGPT), Ignacio Dogliotti (Inovabiz) y Javier Artigas Herrera, además de Fabián Kopel y Sebastián Sánchez, cofundadores de Kopel Sánchez. Fabián Kopel y Nicolás Jodal conducirán entrevistas en escenario con varios de los invitados.

Al cierre, el Foro REInn PropTech Latam suma una agenda dedicada a la tecnología aplicada al real estate, con referentes de PropTech Latam, DreamX, 360 Latam, Fital y otras compañías de la región.

“Visionaria nació de una pregunta simple: si los directores ya estábamos aprendiendo tanto entre nosotros, ¿por qué no abrir esa conversación a todos los equipos? Uruguay tiene mucho para mostrar”, señaló Fabián Kopel, cofundador y Co-CEO de Kopel Sánchez.

Visionaria cuenta con el apoyo de Tienda Inglesa, Itaú, Spotter, CSI, Zonamerica, Car One Center, Farmashop, Casa Jorge, Blue Cross & Blue Shield, Gramón Bagó, Movie y la Universidad de Montevideo, y con El País, El Observador y Corpo como media partners. Parte de lo recaudado se destina a seis causas sociales, entre ellas una plaza inclusiva en el acceso a Teletón, a cargo de Fundación Jazmín.