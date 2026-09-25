Ventas en supermercados y autoservicios aumentaron 1% entre enero y agosto con alimentos como principal motor

Durante los primeros ocho meses de 2026, las ventas en supermercados y autoservicios del país subieron 1% en comparación con el mismo período del año anterior, según el último Radar Scanntech. Además, el estudio constató que la facturación creció 3,1% durante el mismo período.

A nivel departamental, las regiones que registraron mayor crecimiento en ventas fueron Salto-Paysandú y Artigas-Rivera, ambas con un 5%, seguidas por Maldonado, que tuvo un aumento del 4%. En tanto, la región compuesta por Durazno, Flores y Tacuarembó registró una baja del 1%.

Por categorías de productos, Alimentos continúa siendo la de mayor peso en las ventas, con una participación del 58,3%, seguida por Bebidas, con 21%; Cuidado Personal, con 15,1%; y Limpieza, con 5,4%.

En tanto, Alimentos fue la categoría que más creció a nivel interanual con un aumento del 1,4%. Dentro de ella, las subcategorías Copetín y Aderezos fueron las que registraron mayores incrementos, con 9,8% y 5%, respectivamente. Entre los productos más destacados del semestre se encontraron las barras de cereales, las pizzas congeladas y el café en cápsulas.

La familia de Bebidas aumentó sus ventas 0,7%, impulsada principalmente por las bebidas sin alcohol, que crecieron 1,2%, mientras que las bebidas con alcohol registraron una baja del 2,2%. Los mixers listos para tomar, los licores y las aguas fueron los productos con mayores ventas dentro de la categoría.

Cuidado Personal aumentó apenas 0,1% respecto al mismo semestre del año anterior. Se destacaron las subcategorías de Bebés con un crecimiento del 3,8%, y Cuidado Oral, con 2,1%. En contrapartida, Higiene y Cosmética registraron bajas del 3,3% y 2,1%, respectivamente. Los principales productos fueron los cepillos dentales, las toallas húmedas y las cremas dentales.

Por último, Limpieza creció 1,1%, con aumentos en sus dos subcategorías, Cuidado de la Ropa, que subió 1,9%, y Cuidado del Hogar, que aumentó 0,6%. Las bolsas de residuos, el detergente para ropa y el desodorante para inodoros fueron los productos protagonistas de la categoría.

Para esta edición, Scanntech también incluyó un apartado específico sobre las ventas registradas el 24 de agosto de 2026, cuando se celebró la tradicional Noche de la Nostalgia. En comparación con un lunes promedio, las ventas aumentaron 165%, un crecimiento que se observó en todo el país, ya que todos los departamentos registraron incrementos. Algunos productos tuvieron aumentos particularmente significativos, como el fernet, que creció 896%, las cervezas (345%), los snacks (273%), las gaseosas (149%) y el pan flauta (102%).

El contexto macroeconómico que utilizó Scanntech para realizar este estudio indica que, en el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una variación del 0,9% interanual, mientras que durante todo el año la actividad económica aumentó un 1,8% con respecto a 2024. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cierre de agosto de 2026 fue del 4,55%, dentro del rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay (BCU).

En tanto, el desempleo en julio de este año alcanzó el 7% en todo el país y el salario real mostró un crecimiento del 1,36% respecto al mismo mes del año anterior.

Para desarrollar el estudio, Scanntech seleccionó más de 7.000 puntos de venta en todo el país con una alta representatividad en el canal de supermercados independientes y autoservicios.