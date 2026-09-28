Un eficiente gobierno de las empresas y organizaciones contribuye a construir un mejor país: el desafío de los directorios

Profesionalizar la dirección empresarial, mejorar la calidad de las decisiones, incorporar diversidad y fortalecer las capacidades de los directorios no solo puede beneficiar a las compañías, sino también contribuir a una mayor calidad institucional y empresarial. Esta es la visión compartida por directivos del Círculo Uruguayo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones (CUGO).

“Los directorios de empresas y organizaciones deben estar preparados para tomar decisiones en un contexto donde la incertidumbre comienza a ser estructural”, afirmó el presidente de CUGO, Javier de Haedo, junto a Mauricio Oppenheimer, Gabriel Rizzo y Martha Diez, integrantes del Consejo Directivo de la organización.

BUENAS PRÁCTICAS

Creado en el año 2013, CUGO promueve el debate y la adopción de buenas prácticas empresariales, así como la formación, la investigación y la profesionalización de quienes tienen responsabilidades de gobierno en empresas y organizaciones.

Para CUGO, la gobernanza no debe entenderse únicamente como cumplimiento normativo, estructuras formales o procedimientos internos. Está vinculada con la calidad de las decisiones, la transparencia, la confianza, la sostenibilidad de las organizaciones, la adecuada distribución de responsabilidades, la capacidad de anticipar riesgos y oportunidades y el funcionamiento efectivo de los directorios y órganos de gobierno.

“La legislación uruguaya establece la existencia de directorios en sociedades anónimas, pero en muchos casos estos funcionan, como estructuras formales o de ‘sello de goma’, sin asumir plenamente el papel estratégico que pueden desempeñar. En otros países de la región, como Argentina, Brasil y Chile, los directorios han avanzado en una mayor profesionalización y en la incorporación de capacidades destinadas a agregar valor a las compañías”, afirmó Oppenheimer.

Las organizaciones actualmente operan en un entorno atravesado por tecnologías disruptivas, acompañadas de incertidumbres en el plano económico y geopolítico, junto a desafíos sociales, ambientales y regulatorias. En esa línea, “la gobernanza es una herramienta para construir organizaciones más sólidas, resilientes y preparadas para actuar en contextos complejos”, destacó de Haedo.

ESTUDIO

La necesidad de profesionalizar los órganos de gobierno también aparece en los resultados de la Primera Encuesta sobre Gobierno Corporativo en Uruguay, realizada por CUGO en 2023. El 89% de las organizaciones consideradas indicó contar con directorio u órgano equivalente para la toma de decisiones. En tanto, la presencia de mujeres alcanzaba 6,6% de los integrantes y la de directores independientes 5,3%. A su vez, el 82% de las organizaciones identificó el consenso como la forma predominante de toma de decisiones.

Una cuestión fundamental está en separar las propias funciones dentro de las empresas. Mientras el gerente general y los gerentes funcionales están concentrados en la gestión cotidiana y en la operación, el directorio debe tener una mirada de largo plazo; su responsabilidad pasa por definir la estrategia, analizar inversiones, evaluar nuevos mercados, supervisar la gobernanza y establecer el rumbo de la organización. El accionista, a su vez, representa una posición de propietario y de capital.

“Uno de los cambios que comienza a observarse es una mayor incorporación de directores externos e independientes. En las empresas familiares, esta figura puede cumplir un papel especialmente relevante al aportar una mirada independiente y contribuir a resolver tensiones entre los propietarios, la gestión y las distintas generaciones”, sostuvo Oppenheimer para finalmente subrayar: "un mejor gobierno de las empresas contribuye a construir un mejor país".

Foro CUGO 2026: conocimientos, competencias y capacidades

La profesionalización de los directorios implica un cambio cultural dentro de las empresas uruguayas. Supone entender que dirigir no es lo mismo que gestionar y que un buen gobierno corporativo puede convertirse en una herramienta para generar valor. Ese será uno de los ejes centrales del Foro CUGO 2026, que será la segunda edición del encuentro organizado por CUGO y que contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales.

Bajo el título “Gobernar en la incertidumbre: decisiones de Directorio en nuevos escenarios”, el Foro buscará reflexionar sobre cómo deben prepararse y actuar los directorios cuando el cambio deja de ser solamente coyuntural y comienza a modificar estructuralmente el entorno en el que operan las organizaciones.

En la apertura, Gabriel Oddone, ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, será entrevistado por el presidente de CUGO sobre los lineamientos de su gestión, desafíos y oportunidades del país, y su incidencia en las decisiones de las organizaciones.

Por su parte, Santiago Gallichio, presidente del Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública de Argentina, aportará una perspectiva regional sobre los desafíos actuales de los directorios de las empresas.

La mirada empresarial estará representada por Bárbara Mainzer, Laura Raffo, Nicolás Albertoni y Fernando Jiménez de Aréchaga, en un panel moderado por Chris Burt, Oficial Senior de Gobierno Corporativo de BID Invest. Este panel abordará cómo los cambios del entorno llegan a la agenda de los directorios y qué desafíos plantean para el rol estratégico, la toma de decisiones y la anticipación.

El Foro contará además con un panel universitario integrado por Mauricio Oppenheimer, Gabriel Vallone, Rosario González Stuart, Danny Freira y Roberto De Luca, que pondrá el foco en la formación y preparación de quienes integran o integrarán Directorios. La discusión estará orientada a identificar los conocimientos, competencias y capacidades que requieren quienes asumen responsabilidades de gobierno.

“El Foro CUGO 2026 parte de una constatación: las empresas no solamente deben responder a los cambios una vez que ocurren. También necesitan desarrollar capacidades para anticiparlos”, indicó de Haedo.

DETALLE

El Foro CUGO 2026 se desarrollará el próximo martes 13 de octubre, de 9:00 a 12:30 horas, en el auditorio CAF (Ciudadela 1235), con entrada libre y previa inscripción en el sitio web cugo.org.uy.