Túnicas en Red 2026: más de 2.500 escolares comprometidos con la eficiencia energética

Túnicas en Red 2026 llega a su cierre, consolidando el compromiso de las comunidades educativas con la construcción de una cultura de eficiencia energética. En esta edición participaron 152 brigadas escolares de todo el país, de las cuales 45 fueron seleccionadas para compartir sus proyectos en cuatro encuentros presenciales realizados en Minas y Montevideo, que reunieron a cientos de estudiantes y docentes.

A lo largo del ciclo, 97 brigadas completaron todos los desafíos pedagógicos propuestos a través de la plataforma CREA de Ceibal, alcanzando directamente a más de 2.500 niñas y niños.

A través de la investigación, el trabajo en equipo y la creatividad, los escolares incorporaron conocimientos y herramientas para promover el uso responsable y eficiente de la energía, convirtiéndose en protagonistas del cambio desde sus escuelas y comunidades.

Con Túnicas en Red, UTE reafirma su compromiso con la educación y la transformación cultural hacia la eficiencia energética, impulsando desde las nuevas generaciones la construcción de un futuro más sostenible.