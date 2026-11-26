Si es de los que piensa que Tramontina es sinónimo únicamente de cuchillos o juegos de cubiertos, darse una vuelta por la nueva Tramontina Store puede ser una buena oportunidad para cambiar de parecer. Porque aunque esos productos forman parte de la historia de la marca brasileña y son algunos de sus clásicos más reconocidos por los uruguayos, hay mucho más para descubrir: ollas de distintos materiales, tamaños y colores, electrodomésticos, muebles, porcelanas y soluciones para distintos espacios de la casa.

Ese universo tiene ahora un lugar propio en Montevideo. La compañía inauguró su primera tienda oficial en Uruguay, ubicada en Punta Carretas, con una propuesta que busca acercar al público la amplitud de su catálogo y ofrecer una experiencia de compra diferente, con asesoramiento personalizado para encontrar los productos que mejor se adapten a las necesidades de cada hogar.

La apertura representa un nuevo capítulo en la relación de Tramontina con Uruguay, un mercado en el que está presente desde hace décadas y que hoy ocupa un lugar estratégico dentro de su operación internacional. Durante la inauguración, Daniel Scomazzon, integrante del núcleo de mercado externo del Grupo Tramontina, destacó el vínculo histórico entre la empresa y el país, que tiene raíces compartidas en el sur de Brasil y en una cultura que valora el trabajo, la familia y los encuentros alrededor de la mesa.

Abrió Tramontina Store en Punta Carretas.

“Tramontina y el pueblo uruguayo no comienzan hoy. Nacimos en el sur de Brasil, en Carlos Barbosa, en Rio Grande do Sul, y por eso compartimos muchas cosas: la cultura, el mismo respeto por el trabajo y la misma pasión por los encuentros alrededor de la mesa y de un buen asado”, expresó.

Las cifras también dan cuenta de la importancia que Uruguay tiene para la compañía. Según informó Scomazzon, desde 2019 hasta la actualidad Tramontina duplicó su volumen de negocios en el país, con un crecimiento del 100%. Ese desarrollo fue posible gracias a una red de más de 15 importadores y distribuidores que comercializan productos provenientes de sus siete fábricas.

La nueva tienda llega, precisamente, para fortalecer ese posicionamiento. Scomazzon aclaró que el espacio no fue concebido para competir con los distribuidores que trabajan con la marca, sino para potenciar su actividad y darles a los consumidores la posibilidad de conocer de primera mano la variedad y las características de los productos.

“Este espacio fue pensado como una gran vidriera de nuestro universo, un showroom estratégico donde los consumidores podrán conocer todo Tramontina, desde nuestros tradicionales cuchillos y ollas hasta electrodomésticos, muebles y porcelanas”, señaló.

Una marca con 115 años de historia y más de 22.000 productos

La historia de Tramontina comenzó en 1911, cuando Valentin Tramontina abrió una pequeña herrería en Carlos Barbosa, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Lo que empezó como un emprendimiento familiar se convirtió, 115 años después, en una compañía internacional con siete fábricas, 22 oficinas comerciales distribuidas por el mundo y un catálogo que supera los 22.000 productos.

Para Joselito Gusso, miembro del Consejo de Administración del Grupo Tramontina, la inauguración de la tienda representa una oportunidad para profundizar el vínculo con un consumidor que conoce la marca desde hace mucho tiempo, pero que no necesariamente tiene presente todo lo que puede encontrar bajo ese nombre.

“Estamos presentes con la marca en el mercado uruguayo desde hace muchos años, pero ahora podemos mostrar un portafolio mucho más amplio. Creo que el consumidor va a poder acercarse más a la historia de la empresa, a la calidad de nuestros productos y, principalmente, a la variedad de soluciones que ofrecemos”, explicó.

Interior de Tramontina Store.

Esa diversidad se aprecia incluso en categorías que parecen conocidas. En el caso de los cuchillos, por ejemplo, existen diferentes modelos, tipos de mangos y usos específicos. Lo mismo ocurre con las ollas: hay opciones de acero y aluminio, distintos tamaños, colores y características, pensadas para diferentes necesidades y composiciones familiares.

La idea es que el visitante pueda comparar, conocer y elegir. Por eso, uno de los aspectos centrales de la propuesta es el asesoramiento personalizado. Gusso explicó que la tienda funciona con un modelo de venta asistida, en el que el equipo de atención está preparado para orientar a los clientes y brindarles información sobre los productos.

“El modelo de asistencia personal es una gran diferencia para quienes buscan una solución para su hogar. Queremos que las personas puedan recibir la información correcta y encontrar aquello que realmente necesitan”, sostuvo.

La cocina como punto de encuentro

Hay otro aspecto que conecta especialmente la propuesta de Tramontina con el público uruguayo: la relación con la cocina y los encuentros familiares. En ese sentido, Gusso considera que existe una afinidad natural entre las costumbres de Uruguay y las del sur de Brasil, donde la comida, la casa y las reuniones alrededor de la mesa tienen un lugar central.

“La familia como centro de nuestra casa, la comida y el asado del fin de semana son cosas con las que nos identificamos mucho. Tenemos una cultura muy cercana a la uruguaya y creo que existe una conexión interesante que también se puede encontrar en esta tienda”, comentó.

Joselito Gusso, miembro del Consejo de Administración del Grupo Tramontina.

Esa mirada ayuda a entender por qué el catálogo de la compañía va mucho más allá de los utensilios de cocina. La propuesta abarca distintos ambientes y momentos de la vida cotidiana, con productos que buscan combinar funcionalidad, diseño y durabilidad.

Detrás de ese crecimiento, Gusso identifica una clave que se mantuvo a lo largo de más de un siglo: la apuesta por la calidad y por las personas que hacen posible cada producto. Desde los ingenieros y diseñadores hasta los equipos comerciales, la compañía fue construyendo una estructura industrial y humana que le permitió ampliar su negocio sin perder su identidad.

“Siempre cuidamos que el crecimiento fuera sostenible. Detrás de todo hay personas, gente que entiende lo que es una olla, un cuchillo o una asadera. La persistencia y hacer las cosas bien, con calidad, son algunos de los secretos para haber llegado a los 115 años”, afirmó.

Con esta apertura, Tramontina busca que los uruguayos puedan conocer más de cerca esa historia y, sobre todo, descubrir una oferta que quizás hasta ahora no tenían tan presente. La intención es que la tienda funcione como una puerta de entrada a todo el universo de la marca y como un punto de encuentro con consumidores que ya la conocen, pero que todavía tienen mucho por descubrir.

“Queremos que la gente de Uruguay se acerque más a Tramontina y conozca la amplitud de nuestro portafolio. Estamos muy cerca del consumidor y esta tienda nos va a permitir estar todavía más cerca”, concluyó Gusso.