Totalnet y Bamboo: una nueva alianza que redefine el eCommerce en Uruguay

La empresa de medios de pago Totalnet anunció un acuerdo estratégico con la firma tecnológica Bamboo para fortalecer su operativa en comercio electrónico. La incorporación apunta a optimizar el procesamiento de pagos online en Uruguay.

Esta alianza integra la plataforma local de Totalnet con la tecnología desarrollada por Bamboo para tiendas de eCommerce. El objetivo es mejorar niveles de aprobación, reducir rechazos y disminuir fricciones en el proceso de pago, un factor que incide de forma directa en la conversión de ventas.

Transformación digital

María José Cabrera, COO de Bamboo y Alberto Mello, CEO de Totalnet Foto: Totalnet

La alianza forma parte de la evolución que Totalnet viene desarrollando en los últimos años. “El crecimiento sostenido del eCommerce en Uruguay, junto con una mayor exigencia por parte de los comercios en términos de eficiencia, aprobación de pagos y experiencia de compra, hizo evidente la necesidad de evolucionar nuestra propuesta en el canal digital”, señaló Alberto Mello, CEO de la compañía.

El ejecutivo explicó que se identificó la necesidad de integrar un socio estratégico que permitiera acelerar la entrega de soluciones para la operativa online. El objetivo es mantener estándares altos de seguridad y solidez operativa mientras se amplía la capacidad tecnológica.

La incorporación de tecnología especializada en eCommerce forma parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar la propuesta digital de la compañía y acompañar la evolución de los comercios hacia modelos con mayor peso del canal online.

Desde Bamboo, Javier Urcola, country manager para Argentina y Uruguay, afirmó que el rol de la compañía es aportar tecnología de pagos para que actores locales ejecuten su estrategia de comercio electrónico con mayor agilidad operativa. También sostuvo que Uruguay presenta potencial de desarrollo en este segmento.

Según indicó, la infraestructura desarrollada por Bamboo permite optimizar procesos de autorización y gestión de pagos en distintos mercados, experiencia que ahora se incorpora a la operación local de Totalnet.

Demandas concretas

El comercio electrónico trajo algunos requerimientos por parte de los comercios, como reducir rechazos y obstáculos en el proceso de pago. Además, surgió la necesidad de contar con procesos de checkout claros y sin fricciones, así como mayor rapidez en las aprobaciones.

“La alianza con Bamboo nos permite entregar estas soluciones a los comercios, para que aumenten sus ventas digitales de manera simple, segura y rápida”, afirmó y sostuvo que cuando el flujo de pago funciona de manera estable, el comercio puede concentrarse en su estrategia comercial y no en resolver incidentes operativos vinculados a las transacciones.

En la práctica, añadió, se trata de una evolución de la propuesta actual. La relación comercial y el soporte local no se modifican, pero se incorporan herramientas que apuntan a mejorar el desempeño del canal digital.

Gonzalo Estevez, CCO de Totalnet; María José Cabrera, COO de Bamboo; Alberto Mello, CEO de Totalnet y Javier Urcola, Country Manager Argentina & Uruguay, Bamboo Foto: Totalnet

Impacto operativo

La integración tecnológica permitirá optimizar el procesamiento de pagos online y mejorar la gestión de autorizaciones. Para los comercios, esto implica menos incidentes operativos y una operativa digital más confiable.

El ejecutivo, a su vez, explicó que cuando los procesos funcionan con menor fricción y menos rechazos, la percepción del usuario mejora y aumenta la probabilidad de concretar la operación.

De esta forma, una infraestructura de pagos más sólida impacta tanto en la conversión como en la experiencia del usuario final, al disminuir interrupciones y demoras durante el proceso.

Para las dos empresas involucradas en la alianza, este hito responde a una visión de desarrollo tecnológico sostenido. La meta es acompañar a los comercios en la expansión de sus canales online con herramientas que mejoren la eficiencia operativa y la experiencia de compra.