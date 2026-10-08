Tigo Uruguay continúa expandiendo Conéctate Seguro y llega a Salto para promover una infancia más protegida en el entorno digital

Tigo Uruguay continúa expandiendo Conéctate Seguro, su programa de educación digital dirigido a niñas, niños y adolescentes que busca brindarles herramientas para desenvolverse de manera más segura y responsable en internet. La iniciativa, impulsada por Millicom en los países donde opera y desarrollada en Uruguay junto a Fundación Celeste, llega ahora a clubes de baby fútbol de Salto como parte de su recorrido por el país.

Conéctate Seguro propone abordar algunos de los principales desafíos que enfrentan las nuevas generaciones en el entorno digital, brindando herramientas para identificar riesgos en internet, prevenir situaciones de ciberacoso y fraudes digitales, proteger la privacidad y promover una convivencia respetuosa en las redes sociales.

El lanzamiento contó con la participación de Carlos Albisu, intendente de Salto, integrantes de Fundación Celeste, representantes de Ferro Carril F.C, colaboradores de Tigo Uruguay y niñas, niños y familias que formarán parte de este nuevo ciclo del programa.

“Cada vez que acerquemos Conéctate Seguro a una nueva comunidad, estaremos reafirmando nuestro compromiso de contribuir a que más niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para cuidarse y desarrollarse en el mundo digital. Llegar a Salto es un paso más en ese camino”, expresó Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay.

El programa, a través del cual ya se ha capacitado a más de 1,3 millones de personas en América Latina, combina instancias presenciales, dinámicas lúdicas y espacios de reflexión adaptados a las diferentes edades. Para el desarrollo de las actividades se utilizan tablets donadas por Samsung, que permiten trabajar los contenidos y las propuestas educativas de forma interactiva. Para niñas y niños de 6 a 12 años, la propuesta trabaja a partir de cuentos digitales orientados a fomentar hábitos seguros en internet, mientras que con los grupos de 10 a 12 años se abordan temáticas vinculadas al ciberacoso a través del debate y la construcción de criterios propios frente al uso de la tecnología.

“La llegada de Conéctate Seguro a Salto representa una nueva oportunidad para acercar a más niñas, niños, adolescentes y sus familias herramientas prácticas para desenvolverse en el entorno digital de manera segura. Desde Fundación Celeste valoramos especialmente poder llevar esta iniciativa a distintos puntos del país, generando espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje que fortalecen el rol de la comunidad en la construcción de una ciudadanía digital responsable”, señaló Graciela Rebollo, Coordinadora general de Fundación Celeste.

Conéctate Seguro representa un nuevo paso en el compromiso de Tigo Uruguay con las comunidades donde está presente. A través de la educación digital y el trabajo conjunto con instituciones locales, la compañía busca contribuir a que las nuevas generaciones puedan aprovechar las oportunidades de la tecnología con mayor conocimiento, responsabilidad y seguridad.