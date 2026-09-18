Tienda Inglesa fue reconocida como anunciante y marca del año en los Effie Awards Uruguay

Tienda Inglesa fue distinguida como la marca y el anunciante más efectivos del año por Effie Awards Uruguay. Entre los factores considerados se encuentran aquellas campañas capaces de generar impacto y una reacción genuina, transmitir un mensaje claro y alcanzar buenos resultados en línea con los objetivos planteados por el anunciante.

Además de ser “Anunciante del Año” y “Marca del Año”, dos categorías nuevas que se estrenaron durante esta edición, Tienda Inglesa también obtuvo otros reconocimientos. En los premios de Plata, ganó en las categorías “Comercios y Retail”, “Branded Content” y “Marketing Estacional” por su campaña Invisible, y en “Data Driven” y “Redes sociales, productos y servicios” por Tienda Reviews.

En los premios de Bronce fue distinguida en la categoría “Comercios y Retail” por la campaña Fiesta de los Países; en “Inteligencia Artificial” por Invisible; en “Alimentos” por Tienda Reviews; y en “Promociones” por Los Rompe del Finde.

“Obtener algunas de las principales distinciones de la noche y recibir estas menciones es una demostración del trabajo sostenido por la consistencia, la solidez y la coherencia del trabajo en equipo. Esto es mucho más que una campaña exitosa. La construcción de la marca es una razón más por la que los uruguayos confían y eligen volver, y eso se elabora con el trabajo de un gran equipo profesional comprometido”, dijo Pablo Rego, gerente de Marketing de Tienda Inglesa.

Este año, los Effie Awards Uruguay alcanzaron un récord de inscriptos, que fueron evaluados por un jurado integrado por más de 40 referentes del sector.

