Tienda Inglesa abrió un nuevo supermercado y con nuevos proyectos de crecimiento para 2027

Tienda Inglesa inauguró su sucursal número 21 en el complejo residencial Diamantis Plaza, ubicado en avenida General Rivera y Mariscal Francisco Solano López. El nuevo local, que cuenta con 1026 metros cuadrados de salón de ventas, marca el comienzo de una nueva etapa de crecimiento para la cadena. “Este es un punto de inicio; creemos que vienen años muy buenos de crecimiento”, afirmó el CEO de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, quien destacó la consolidación de los equipos y la reorganización realizada durante 2025 para retomar el impulso de la expansión proyectada.

Parada destacó que la compañía había concretado cuatro aperturas en el último trimestre de 2023 y otras dos en 2024, además de la reapertura de Punta Shopping y la incorporación en el edificio Surfside de Punta del Este.

Juan Manuel Parada, CEO de Tienda Inglesa. Foto: Estefanía Leal.

El nuevo establecimiento fue diseñado para atender una zona de importante desarrollo residencial. Tiene seis terminales de autopago y cinco cajas tradicionales, además de una propuesta de frescos que busca recrear la experiencia de mercado y facilitar las compras cotidianas.

También llevará adelante una estrategia novedosa en materia de surtido: comenzará con una amplia variedad de productos que se irá ajustando según las preferencias y hábitos de consumo de los clientes.

La expansión contempla, además, el crecimiento de Tienda Smart, formato de cercanía que prevé al menos cinco aperturas en los próximos tres meses y alcanzar unas diez en seis meses, con ubicaciones en Punta del Este, Zonamerica, Boating y La Tahona, entre otras.

En paralelo, la compañía apuesta a la innovación digital con Margarita, su asistente virtual que permite realizar compras, consultar productos, precios y recetas, mediante una experiencia personalizada.

La próxima gran apuesta será su llegada a Aventura Shopping, prevista hacia finales del primer trimestre de 2027.

“Estamos construyendo el ecosistema que queremos ofrecer al cliente, con una omnicanalidad que le permita elegir cómo y dónde vivir la experiencia de compra”, sostuvo Parada en diálogo con El País.

En un mercado que no muestra crecimiento general, Tienda Inglesa registra una evolución positiva, impulsada por la maduración de sus locales, el comercio electrónico y la diversificación de formatos, concluyó el ejecutivo.