Tendiendo puentes con la lectura junto a la Cámara Nórdica de la mano de Coleccionables El País

En alianza con Coleccionables El País, la Cámara Nórdica concretó la donación de los títulos que integran la colección "Cuidarse es quererse".

Durante el mes de mayo y bajo la consigna “Mayo: mes del libro”, instituciones públicas y privadas de todo el país fueron visitadas por representantes de El País y la Cámara con el objetivo de concretar la donación de diversas colecciones de autores nacionales entre las cuales “Cuidarse es quererse” se destaca por su doble rol a nivel social, ya que se trata de una colaboración a la Casa Ronald McDonald, una organización benéfica dedicada al apoyo de las infancias y sus familias en momentos de una crisis de salud, como una internación prolongada por ejemplo.

Por tal motivo, la Cámara Nórdica seleccionó esta colección como la elegida para la campaña 2026 ya que sus títulos promueven hábitos saludables en diferentes dimensiones: salud, cuidado personal, educación, entre otros aspectos.

Con la presencia de cónsules honorarios y representantes de la Cámara, se llevó adelante un ciclo de actividades en las escuelas N° 192 Suecia (Las Piedras, Canelones), N° 193 ex Noruega (Montevideo), N° 194 Dinamarca (Colonia Nicolich, Canelones) y el Colegio Hans Christian Andersen (Montevideo), con el objetivo de promover el hábito de lectura en jornadas de intercambio junto a los alumnos.

Los países nórdicos son una referencia en todos los aspectos de desarrollo humano, entre ellos la educación, y estas actividades forman parte de los objetivos de la Cámara.

Escuela Dinamarca

Una jornada sumamente especial tuvo lugar en la Escuela N° 194 Dinamarca, con la presencia del cónsul general de Dinamarca, Ernesto Schömbrod. Esta visita, marcada por la calidez y el intercambio con su directora y la inspectora de la zona, permitió conocer en detalle la realidad del centro educativo.

Durante el encuentro se hizo entrega de la colección de libros mencionada, ocasión en la cual la Cámara también destacó el profundo simbolismo del logo de la escuela, fruto de un concurso interno que refleja su identidad única: un cruce entre la bandera danesa y elementos locales como el cruce de las rutas 101 e Interbalnearia, el horizonte curvo del aeropuerto y la clásica moña de la escuela pública uruguaya con su bandera.

En su compromiso con la comunidad, la Cámara también lanzó una campaña de recolección permanente de juegos didácticos o de mesa, y de libros tanto infantiles como de literatura para adultos.

Además, se coordinará una visita educativa guiada para que los niños y niñas conozcan el aeropuerto. Es que los alumnos conviven diariamente con el sonido de los aviones, pero muchos de ellos nunca han visitado el aeropuerto, de modo que los representantes de la Cámara decidieron promover una visita educativa para que los escolares puedan conocer las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Empatía y colaboración

Mientras tanto, el cónsul de Noruega, Juan Beisso; la tesorera de la Cámara Nórdica, Gabriela Cetrangolo; y el secretario de la Mesa Directiva, Gabriel Cimas, compartieron una jornada sumamente especial y movilizadora en la Escuela N° 193.

Durante el recorrido por las instalaciones, las autoridades visitaron una de las clases, donde fueron testigos de una iniciativa ejemplar: los propios alumnos han impulsado una campaña para recaudar fondos y construir una rampa de accesibilidad. El objetivo de los niños es que una de sus compañeras, Helena, que se desplaza en silla de ruedas, pueda acceder a los dos niveles del patio y disfrutar de los recreos a la par de todos.

Esta muestra de empatía y compañerismo transformó la visita en una instancia profundamente emotiva. Desde la Cámara Nórdica, se asumió el firme compromiso de colaborar activamente para que esta rampa sea una realidad, asegurando que la alumna pueda jugar y disfrutar libremente de todo el espacio escolar.

Escuela Suecia de Las Piedras

Por su parte, Mario Amelotti, vicepresidente de la Cámara, acompañado por Óscar Sagasti, visitaron la Escuela N° 192 "Suecia" en la ciudad de Las Piedras para realizar la entrega de libros. Como es habitual, la recepción por parte de la directora, la comisión de fomento y los alumnos fue sumamente gratificante. Esta institución, que realiza una labor admirable con niños con discapacidad, nos agasajó con presentes elaborados por ellos mismos, reforzando el vínculo tan cercano que mantenemos con esta comunidad.

Además de la donación, el encuentro permitió relevar necesidades actuales de la escuela para continuar trabajando junto al Consulado en posibles apoyos.

Colegio Hans Christian Andersen

El secretario de la Mesa Directiva, Gabriel Cimas, acompañado por el cónsul General de Dinamarca, Ernesto Schömbrod, fueron recibidos por la fundadora, autoridades y alumnos de primaria y secundaria del Colegio Hans Christian Andersen. Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de la primera generación de egresados de bachillerato, quienes compartieron su experiencia de viaje a Dinamarca, reforzando los vínculos culturales.

La Cámara presentó su historia y misión, recibiendo a cambio un recorrido audiovisual por los 30 años de la institución educativa. Este encuentro no solo fortaleció lazos, sino que abrió las puertas del colegio para futuras sesiones y eventos de nuestra comunidad.

