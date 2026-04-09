TaTa, BAS y San Roque realizaron una donación conjunta a la Fundación Humaniza Josefina

En el marco de su compromiso con la comunidad, TaTa, BAS y San Roque llevaron adelante una acción solidaria en conjunto a beneficio de la Fundación Humaniza Josefina, organización que impulsa la continuidad educativa de niños de todo el país internados en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, promoviendo una experiencia hospitalaria más humana, cercana y con oportunidades de desarrollo.

Con un enfoque que pone a los pacientes en el centro, la fundación trabaja para que todos los niños del país internados en el hospital puedan sostener sus estudios aun durante sus períodos de internación, entendiendo la educación como un pilar fundamental para su presente y su futuro. Su labor, además, ha sido reconocida con diversos premios internacionales, consolidándose como un modelo de referencia en humanización hospitalaria.

La iniciativa tuvo como objetivo colaborar con necesidades concretas de la fundación, contribuyendo a generar entornos más confortables y adecuados tanto para el aprendizaje como para el bienestar de quienes transitan situaciones de salud.

En esta oportunidad, cada marca realizó aportes específicos: TaTa donó útiles escolares, BAS entregó mochilas, y San Roque aportó artículos de higiene personal, entre ellos alcohol en gel, pañuelitos y toallitas húmedas. Asimismo, de manera conjunta, las tres marcas realizaron la donación de un frigobar destinado a la sala docente, cubriendo una necesidad clave para el funcionamiento diario del espacio educativo.

Ximena Quintas, directora de Marketing, destacó el valor de este tipo de acciones: “Impresionante proyecto el de la Fundación Humaniza Josefina, que hace posible que los niños internados puedan continuar con sus estudios. Es un propósito que pone a los pacientes en el centro y que impulsa la educación como base del futuro, algo totalmente alineado con nuestra visión. Para nosotros es muy valioso poder acompañar esta iniciativa y aprender del enorme trabajo que realizan”.

La acción se enmarca dentro de la estrategia de responsabilidad social de TaTa, BAS y San Roque, que buscan generar un impacto positivo en la comunidad a través de iniciativas concretas y sostenidas en el tiempo.

Con este tipo de colaboraciones, las tres marcas reafirman su compromiso con el bienestar social, apostando a acompañar y potenciar proyectos que transforman realidades y brindan oportunidades a quienes más lo necesitan.