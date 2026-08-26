Schneck: 90 años con alma familiar, corazón uruguayo y visión de futuro

Hay historias de empresas que se miden en cifras, y hay otras, más escasas, que se miden en generaciones. La de Schneck, al cumplir 90 años, es una de esas raras crónicas que reflejan la historia misma de un país. Es la narrativa de un legado familiar que se transformó en un pilar de la identidad uruguaya y que hoy, lejos de mirar al pasado con nostalgia, lo usa como plataforma de lanzamiento hacia el futuro.

El alma familiar: la calidad como herencia

Todo comenzó con el espíritu indomable de los inmigrantes Carlos Schneck y María Pydd. En el Montevideo de los años 30, su pequeño almacén en Peñarol se convirtió en el epicentro de un sueño. No se trató de un plan de negocios, sino de una respuesta a la nostalgia: al empezar a elaborar chacinados con sus recetas europeas para una clientela que añoraba sus sabores, descubrieron una verdad universal: la calidad genuina no necesita publicidad, se recomienda sola.

Ese fue el nacimiento de Schneck en 1936. Desde entonces, el "alma familiar" no es un eslogan, es el método de operación. Se percibe en la cultura del "amor por la camiseta" que describen sus colaboradores más antiguos y en la transmisión de un valor innegociable a través de cuatro generaciones: el compromiso con la excelencia. Este ADN es la razón por la cual el apellido de una familia se convirtió en sinónimo de confianza para miles de hogares. Es un legado de cercanía y humanismo que, aún hoy, sirve como el principal control de calidad de la empresa.

Pablo Cabán, gerente comercial de Schneck, y Alberto Brause, gerente general.

El corazón uruguayo: el sabor de lo nuestro

Una marca no sobrevive 90 años si no se convierte en parte del tejido cultural de su gente. Schneck lo logró al sincronizar su crecimiento con el pulso de Uruguay. Se hizo presente en la mesa de cada día, pero también en las grandes pasiones que nos unen. El chorizo para el asado del domingo, el aliento en la Vuelta Ciclista y, más recientemente, el orgullo de ser patrocinador oficial de la Selección Uruguaya de Fútbol, son mucho más que estrategias de marketing: son la reafirmación de un pacto de pertenencia.

Schneck entendió que la confianza es el activo más valioso. "Es un capital que se construye lentamente, con coherencia y un profundo respeto por el consumidor. Por eso, la marca es un ingrediente infaltable no solo en la cocina, sino en la memoria afectiva de los uruguayos. Es el sabor de la infancia, la practicidad de la vida adulta y la certeza de que, sin importar los cambios, hay cosas que permanecen", aseguran desde la marca.

La visión de futuro: evolucionar sin perder la esencia

Pero la verdadera prueba para un referente no es celebrar su historia, sino demostrar su vigencia. En este punto, Schneck despliega su faceta más estratégica y audaz. ¿Cómo puede una empresa con 90 años de historia seguir siendo relevante? La respuesta es: evolucionando sin perder su alma.

Lejos de anclarse en la tradición, la compañía ha convertido la resiliencia en un motor de innovación. Momentos críticos, como la crisis de 2002, no fueron vistos como fatalidades, sino como catalizadores para el cambio, impulsando a la empresa a ser más ágil, competitiva y visionaria.

Hoy, esa visión se materializa en una audaz expansión de su portafolio. Schneck ha sabido escuchar a un consumidor uruguayo más exigente y globalizado, que busca nuevas opciones. La creación de su línea veggie, la introducción de hummus y el desarrollo de productos premium no son hechos aislados; son la prueba de que la empresa está comprometida a "liderar el diálogo sobre el futuro de la alimentación en Uruguay".

Esta modernización se complementa con la profesionalización de su gestión, un paso estratégico de la tercera y cuarta generación para fortalecer el legado con herramientas de vanguardia. Se trata de asegurar que Schneck siga siendo una empresa familiar, pero más fuerte, ágil y preparada que nunca para los desafíos del mañana.

Al celebrar 90 años, Schneck deja una lección poderosa: el pasado no es un destino, es una base sólida. "Con el alma de una familia, el corazón de un país y la mente puesta en el futuro, la marca no solo festeja un aniversario, sino que confirma su promesa de seguir siendo el sabor con el que Uruguay elige construir sus próximos recuerdos".