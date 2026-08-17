Rox llegó a Uruguay para llevar más lejos la experiencia de manejar un eléctrico

En julio pasado se registró un crecimiento a dos dígitos en las ventas de vehículos eléctricos en Uruguay, con 2.809 unidades vendidas; la cifra representó 432 vehículos más que en junio, lo que supuso un aumento de 18% en el volumen mensual, según datos de la Asociación del Comercio Automotor. Además, para 2027 se estima que la cifra de autos eléctricos en circulación aumente a 60.000.

La movilidad en Uruguay atraviesa un cambio de paradigma. La electrificación dejó de ser una tendencia incipiente para convertirse en una transformación visible del mercado automotor, con una oferta cada vez más amplia de vehículos eléctricos e híbridos y consumidores que incorporan nuevas variables a la hora de elegir cómo moverse.

El Rox Adamas, tope de gama de la marca, alcanza hasta 1.226 km de autonomía y suma tracción integral y mayor nivel de equipamiento.

En ese contexto, la marca Rox llegó a Uruguay para llevar más lejos la experiencia de los SUV eléctricos en el país. Con una propuesta que combina confort premium, tecnología inteligente y capacidad todoterreno real, Rox desarrolla una nueva generación de SUV pensada para quienes buscan una experiencia outdoor sin resignar comodidad.

El Rox 01 es un vehículo eléctrico de rango extendido con hasta 1.115 kilómetros (km) de autonomía, mientras que el Rox Adamas, tope de gama de la marca, alcanza hasta 1.226 km de autonomía y suma tracción integral y mayor nivel de equipamiento.

Su llegada al mercado local busca ampliar la conversación sobre movilidad eléctrica a través de conceptos como el rango extendido, la resiliencia energética y una experiencia de lujo orientada a quienes buscan

disfrutar la experiencia de un vehículo 100% eléctrico con la tranquilidad de una autonomía combinada de hasta 1.226 km.

Ambos modelos ofrecen versiones de seis o siete plazas, opciones de lujo y soluciones pensadas para disfrutar al aire libre, como una cocina trasera, además de prestaciones orientadas a la conducción todoterreno y el confort durante los viajes.

Los modelos Rox 01 y Rox Adamas fueron diseñados por el estudio Pininfarina, reconocido por su trabajo en vehículos de Ferrari, Maserati y Alfa Romeo. El resultado se traduce en una estética robusta y elegante, que combina las características de un vehículo de aventura con una propuesta de alta gama.

Sus sistemas de autonomía extendida, la versatilidad del habitáculo, el equipamiento de última generación y una concepción pensada para disfrutar tanto del viaje como del destino posicionan a Rox 01 y Rox Adamas dentro del segmento Global Luxury Outdoor, que combina capacidades off-road con confort premium.

Ambos modelos de Rox están disponibles en el mercado uruguayo desde US$ 79.990.

Una propuesta pensada para el mundo outdoor

Uno de los principales diferenciales de ambos modelos es, precisamente, su enfoque outdoor. Incorporan faros LED adaptativos, techo panorámico, portón trasero con cierre asistido «soft-close», suministro externo de energía de hasta 5,7 kW durante ocho horas y segunda y tercera fila de asientos completamente abatibles, que permiten crear un amplio espacio de descanso.

Como complemento opcional, un toldo desplegable amplía las posibilidades de uso al aire libre y suma versatilidad a una propuesta pensada para disfrutar tanto del camino como del destino.

Atravesar un arroyo, una superficie embarrada o rocosa, e incluso circular sobre nieve: la propuesta de Rox está concebida para ofrecer un desempeño sobresaliente en distintos tipos de terreno.

Rox es una compañía internacional especializada en movilidad inteligente, tecnologías de nueva energía y vehículos todoterreno de alta gama. Con una visión de largo plazo, la compañía aspira a convertirse, hacia 2030, en una marca líder mundial para los entusiastas del estilo de vida outdoor.

A cinco años de su fundación, Rox opera en más de 40 países y regiones de Medio Oriente, Asia Central, África y Latinoamérica, con foco en el segmento Global Luxury Outdoor. En los Emiratos Árabes Unidos, la marca supera el 10% de participación en este segmento.

Características técnicas de los modelos

Ambos modelos incorporan tracción integral eléctrica con doble motor, una potencia conjunta de 350 kW y 740 Nm de torque, que les permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,5 segundos.

La suspensión neumática adaptativa, exclusiva del Rox Adamas, ofrece siete niveles de ajuste, una elevación de hasta 80 mm y un recorrido máximo de suspensión de 140 mm. A esto se suma el control dinámico de amortiguación (DDC), que optimiza la estabilidad, la precisión y el confort de marcha según las condiciones del camino.

El resultado es una SUV preparada para afrontar desde el tránsito urbano hasta escenarios off-road más exigentes, manteniendo el foco en el confort y las prestaciones.

Con 5,29 metros de largo y 3,01 metros entre ejes, Rox 01 y Rox Adamas priorizan la habitabilidad y el confort para viajes de larga distancia. Ambos incorporan una batería CATL de 56,01 kWh, desarrollada bajo elevados estándares de seguridad y protección térmica, que permite recorrer hasta 235 kilómetros en modo 100% eléctrico.

Sus sistemas de autonomía extendida combinan propulsión eléctrica con un motor naftero turboalimentado de 1,5 litros que actúa exclusivamente como generador de energía. De esta manera, ambos modelos mantienen la conducción eléctrica y alcanzan una autonomía combinada de hasta 1.226 km.

La experiencia digital a bordo está impulsada por el sistema operativo inteligente Rox OS, desarrollado sobre la plataforma Qualcomm 8155, que integra control por voz multilenguaje, conectividad avanzada y un ecosistema multimedia intuitivo.

Tanto Rox 01 como Rox Adamas incorporan un conjunto de pantallas de alta definición compuesto por un panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y dos pantallas multimedia de 15,7 pulgadas —una central y otra destinada a las plazas traseras—, complementadas por un sistema de audio premium de 14 parlantes.

En el Rox Adamas, el equipamiento se completa con una heladera inteligente de 8,5 litros, con funciones de refrigeración y calefacción, además de capacidad de suministro externo de energía (V2L), ampliando sus posibilidades de uso tanto en la vida cotidiana como en experiencias outdoor.

La seguridad como prioridad

Ambas versiones incorporan una arquitectura de protección con ocho airbags, carrocería de acero y aluminio de alta resistencia, frenos ABS, control de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, sistema antivuelco y freno automático de retención. Esta arquitectura de seguridad está respaldada por la calificación máxima de cinco estrellas en las pruebas de seguridad C-NCAP, uno de los principales estándares de evaluación del mercado asiático.

Además, tanto el Rox 01 como el Rox Adamas incluyen un avanzado sistema de asistencia a la conducción (ADAS), con sistema multicámara y visión panorámica de 360°, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento y cambio de carril, monitoreo de punto ciego, advertencia de colisión trasera, alerta de apertura de puertas y grabación integrada de eventos de conducción.

Un interior pensado para viajar

El interior fue concebido para privilegiar la amplitud, la versatilidad y el bienestar de todos los ocupantes. Rox 01 y Rox Adamas comparten una cabina de generosas dimensiones, piso completamente plano y configuraciones lounge de siete plazas —2-2-3, con pasillo central, y 2-3-2—, diseñadas para maximizar el espacio y la flexibilidad de uso.

El equipamiento incluye volante multifunción revestido en cuero y regulable en cuatro direcciones, climatizador automático de tres zonas con salidas independientes para la segunda y tercera fila, iluminación ambiental configurable con 256 colores, acceso y arranque sin llave y espejo retrovisor digital.

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En el Rox Adamas, la propuesta incorpora además asientos de gravedad cero, inspirados en la industria aeroespacial, y funciones de masaje, reforzando su posicionamiento como la expresión más sofisticada y confortable de la gama.

Uruguay cuenta con una ventaja estructural que vuelve especialmente relevante este proceso: el vehículo eléctrico se incorpora a un sistema energético que ya experimentó una profunda transformación. En 2025, el 98% de la electricidad generada en el país provino de fuentes renovables, mientras que el consumo eléctrico del sector transporte se triplicó respecto al año anterior, una señal del avance de la electrificación de la movilidad.

Con la movilidad eléctrica ya legitimada, la pregunta ahora es qué tipo de eléctrico elegir. Rox propone dar un paso más: rango extendido, mayor autonomía y una propuesta Global Luxury Outdoor, pensada para ampliar horizontes y llevar la experiencia más lejos.

