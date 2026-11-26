Sevel Uruguay mantiene vigente un llamado a revisión de vehículos de las marcas Fiat, Jeep, RAM, Dodge y Chrysler, fabricados entre 2005 y 2018, según el modelo, debido a un posible problema de seguridad asociado a los airbags Takata. La campaña busca verificar el estado de estos dispositivos y, cuando corresponda, sustituirlos de forma completamente gratuita para los propietarios.

El llamado responde al riesgo de deterioro de determinados componentes químicos presentes en los infladores de los airbags Takata. Con el paso del tiempo, estos materiales pueden degradarse y, en caso de un accidente que provoque la activación del dispositivo, generar una rotura del inflador y la proyección de fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo.

Esta situación podría ocasionar daños materiales, lesiones graves e incluso consecuencias fatales para los ocupantes o terceros. Además, según advierte la empresa, el riesgo aumenta a medida que transcurre el tiempo.

La campaña de Sevel busca verificar y, cuando corresponda, sustituir los airbags Takata de los vehículos comprendidos en el llamado.

Qué modelos están comprendidos en el llamado a revisión

La campaña alcanza a determinados vehículos de las siguientes marcas y modelos:



Fiat: Uno, Fiorino, Palio y Grand Siena, fabricados entre 2012 y 2018.

RAM, Jeep, Dodge y Chrysler: RAM 2500, Wrangler, Dakota y modelos C300, fabricados entre 2005 y 2014

Esto no significa que todas las unidades de esos modelos presenten el problema. Para determinar si un vehículo está comprendido en la campaña, es necesario realizar una consulta mediante su número de identificación vehicular (VIN), también conocido como número de chasis.