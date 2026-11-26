Recall de airbags Takata en Uruguay: qué modelos deben revisarse y cómo consultar si están afectados
El llamado abarca ocho modelos de Fiat, Jeep, RAM, Dodge y Chrysler. La empresa advierte sobre riesgos asociados al deterioro de los infladores de los airbags Takata
Sevel Uruguay mantiene vigente un llamado a revisión de vehículos de las marcas Fiat, Jeep, RAM, Dodge y Chrysler, fabricados entre 2005 y 2018, según el modelo, debido a un posible problema de seguridad asociado a los airbags Takata. La campaña busca verificar el estado de estos dispositivos y, cuando corresponda, sustituirlos de forma completamente gratuita para los propietarios.
El llamado responde al riesgo de deterioro de determinados componentes químicos presentes en los infladores de los airbags Takata. Con el paso del tiempo, estos materiales pueden degradarse y, en caso de un accidente que provoque la activación del dispositivo, generar una rotura del inflador y la proyección de fragmentos metálicos hacia el interior del vehículo.
Esta situación podría ocasionar daños materiales, lesiones graves e incluso consecuencias fatales para los ocupantes o terceros. Además, según advierte la empresa, el riesgo aumenta a medida que transcurre el tiempo.
Qué modelos están comprendidos en el llamado a revisión
La campaña alcanza a determinados vehículos de las siguientes marcas y modelos:
- Fiat: Uno, Fiorino, Palio y Grand Siena, fabricados entre 2012 y 2018.
- RAM, Jeep, Dodge y Chrysler: RAM 2500, Wrangler, Dakota y modelos C300, fabricados entre 2005 y 2014
Esto no significa que todas las unidades de esos modelos presenten el problema. Para determinar si un vehículo está comprendido en la campaña, es necesario realizar una consulta mediante su número de identificación vehicular (VIN), también conocido como número de chasis.
Los propietarios pueden ingresar al buscador oficial de recalls de Sevel, seleccionar la marca correspondiente e introducir el VIN o chasis para verificar si su unidad está incluida en el llamado. En el caso de los vehículos Dodge y Chrysler, la consulta debe realizarse a través de la opción Jeep.
Si el vehículo está comprendido, el propietario debe dirigirse al taller oficial de la marca más cercano. La ubicación de los servicios autorizados puede consultarse en la sección de postventa de la página web de cada marca.
Las revisiones se realizan en talleres oficiales de todo el país y tanto la verificación como la eventual sustitución de los airbags son gratuitas.
Desde Grupo Sevel indicaron que la campaña no tiene una fecha límite establecida y que continuará hasta alcanzar la mayoría de las revisiones previstas.
¿Encontraste un error?