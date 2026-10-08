Puro Carrasco de Vitrium Capital: siete residencias premium que llevan la lógica de una casa a un apartamento

Vitrium Capital presentó Puro Carrasco, su nuevo desarrollo residencial en Carrasco Sur, compuesto por solo siete residencias de entre 216 y 718 metros cuadrados y concebido para trasladar a un apartamento algunos de los atributos que suelen asociarse con una casa: amplitud, privacidad y espacios exteriores.

El proyecto, desarrollado junto a Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo, surgió además de una experiencia personal de Federico Gagliardo, CEO de Vitrium Capital. Cuando se instaló en Montevideo hace unos cinco años, comenzó a buscar en Carrasco una vivienda que combinara la seguridad y practicidad de un apartamento con las características de la casa con jardín en la que había vivido anteriormente en Pilar, Argentina.

Render con la vista de Puro Carrasco desde la calle

Durante ese proceso encontró unidades amplias, aunque muchas de ellas en edificios construidos en las décadas de 1980 y 1990 y con distribuciones que no respondían a lo que buscaba. "En realidad nosotros buscábamos todo lo que tiene una casa: techos altos, espacios amplios, una distribución moderna, todo el confort que da una casa, jardines", relató durante la presentación del proyecto.

La búsqueda del terreno llevó alrededor de dos años. Finalmente apareció un padrón de casi 2.900 metros cuadrados, con más de 70 metros de frente, sobre la calle Canadá y próximo a los principales servicios de Carrasco. La ubicación reunía dos condiciones que habían guiado aquella búsqueda: una escala residencial generosa y la posibilidad de moverse a pie hacia distintos puntos del barrio.

Martín Gómez Platero, fundador y director de Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo, y Federico Gagliardo, CEO de Vitrium Capital, durante el lanzamiento de Puro Carrasco

Una escala pensada para la privacidad

La baja densidad es uno de los elementos que define a Puro Carrasco. Las unidades tendrán distintas tipologías y una fuerte presencia de espacios exteriores. El proyecto incluye techos de 2,70 metros, grandes ventanales, terrazas con parrillero y una integración continua entre living, comedor, cocina y exterior. Las residencias de planta baja disfrutarán de jardines privados de gran escala, mientras que el penthouse concentrará la mayor superficie del desarrollo.

En la presentación, Gagliardo explicó que varias de esas decisiones respondieron desde el inicio a aspectos que no había encontrado durante su propia búsqueda de vivienda, especialmente en términos de amplitud, distribución y confort.

Render de patio en Puro Carrasco con la piscina infinita

La propuesta suma también espacios comunes concebidos como una extensión de las residencias, entre ellos piscina infinita, solárium, fogón, jardín con especies autóctonas y Social Grill & Kitchen. Sobre este último espacio, Gagliardo explicó: "No me lo imaginé como una barbacoa tradicional, me lo imaginé como el living de mi casa", en referencia a la intención de generar un ámbito de reunión más integrado a la experiencia cotidiana del proyecto.

Un proyecto que toma al paisaje como punto de partida

Render con cámara aérea de Puro Carrasco

Para Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo, el terreno condicionó buena parte de las decisiones iniciales. Martín Gómez Platero, fundador y director de la firma, destacó especialmente el frente de más de 70 metros y la presencia de árboles de varias décadas, algunos de ellos protegidos patrimonialmente. El desafío, explicó, fue desarrollar una arquitectura contemporánea sin competir con ese entorno natural.

“El proyecto planteaba una complejidad particular: trasladar la lógica de siete casas a un único desarrollo residencial”, resumió al referirse al punto de partida del proyecto y a la intención de incorporar el paisaje a la experiencia cotidiana de las unidades.

La privacidad fue otro aspecto trabajado desde el diseño. Gómez Platero señaló que, en un desarrollo de estas características, la amplitud no depende únicamente de los metros cuadrados, sino también de cómo se resuelven las visuales entre unidades y de la posibilidad de preservar la intimidad de quienes viven allí.

Las terrazas, en tanto, ocupan un lugar central en esa relación entre arquitectura y paisaje: "La terraza es el espacio de transición entre lo artificial, que es el edificio que estamos proyectando, y lo natural, que es ese parque", explicó Gómez Platero. La intención fue que funcionaran como espacios de uso cotidiano, pero también como parte de la experiencia visual desde el interior.

La baja altura del edificio permite, además, que la vegetación existente forme parte de las vistas desde distintos ambientes. "El protagonista de este proyecto es el espacio verde", sostuvo el arquitecto.

Tecnología, eficiencia y una mirada de largo plazo

La tecnología también fue incorporada desde la concepción del proyecto. Las residencias contarán con domótica, climatización central, piso radiante y equipamiento integrado, además de aberturas de piso a techo que buscan reforzar la conexión entre interior y exterior.

En materia de sustentabilidad, Puro Carrasco proyecta alcanzar la certificación Edge Advanced. Durante la presentación, Gagliardo explicó que el proyecto fue diseñado para lograr hasta un 40% de ahorro energético frente a un edificio tradicional y un 20% de ahorro de agua, además de incorporar criterios de eficiencia en el uso de materiales. Según indicó, el desarrollo quedará también preparado para avanzar hacia estándares de carbono neutral.

Render de subsuelo en Puro Carrasco

El lanzamiento coincide, a su vez, con los 20 años de Vitrium Capital. "Los primeros proyectos eran chicos, éramos pocas personas. La compañía fue evolucionando, se fue haciendo cada vez más sofisticada y compleja, y las líneas de productos también fueron evolucionando", señaló Gagliardo.

Esa evolución desembocó ahora en un proyecto con el que el ejecutivo mantiene también un vínculo personal. "Hoy lo veo y, más allá de que sueño con poder vivir en este lugar, me enamoran el lugar, la amplitud y los espacios", reflexionó Gagliardo durante la presentación.

Los detalles del proyecto, sus tipologías y características están disponibles en el sitio oficial de Puro Carrasco.