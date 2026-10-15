Patria Day Uruguay reunirá a referentes financieros para analizar las oportunidades de inversión en América Latina

El miércoles 21 de octubre, en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, Patria Investments realizará una nueva edición de Patria Day Uruguay, un encuentro que reunirá a empresarios, inversores y referentes del sector financiero para analizar las perspectivas de la economía internacional, los desafíos que enfrenta América Latina y las oportunidades de inversión en la región.

En su tercera edición, el foro propone una mirada sobre las principales variables que influyen en las decisiones financieras, con exposiciones dedicadas a la coyuntura argentina, el desarrollo del crédito privado y las tendencias macroeconómicas globales y regionales. La jornada comenzará a las 8:30 horas y reunirá a especialistas y referentes del mercado en un espacio de análisis e intercambio.

Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina.



Uno de los principales expositores será Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina, quien compartirá su visión sobre la situación económica y financiera de Argentina y sus perspectivas.

Javier Montero.

La agenda incluirá también a Javier Montero, Head de Crédito Privado y Mercados Locales para LatAm ex-Brasil de Patria Investments, quien analizará las oportunidades del crédito privado y el desarrollo de los mercados locales en la región.

Por su parte, Luis Fernando Lopes, economista jefe de Patria Investments, presentará un análisis del escenario macroeconómico de Brasil. La apertura de la actividad estará a cargo de Alfonso Duval, Partner and Head of Andean Clients & Capital Formation de Patria Investments.

Luis Fernando Lopes

El desarrollo de los mercados locales y del crédito privado forma parte de los temas que se debatirán durante la jornada, junto con las perspectivas macroeconómicas de América Latina y la situación de Argentina.

Con 38 años de trayectoria, Patria Investments es una gestora global de inversiones alternativas con una fuerte presencia en América Latina. Su actividad comprende estrategias de capital privado, crédito, infraestructura, inversiones inmobiliarias, renta variable y otras soluciones para inversores.