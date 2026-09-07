“Pasarela Prado 2026, un encuentro del diseño y la moda con la tradición

Pasarela Prado regresa con su tercera edición, auspiciada por la Embajada de Italia en Uruguay a través de La Moda es Italia, una ocasión para celebrar la moda, la creatividad y el diseño de Uruguay e Italia.

A partir de las 13:00 horas, se realizará una nueva edición de Pasarela Prado, el desfile organizado por Dios las Cría, a través de su plataforma Modo Diseño, con el apoyo de la Expo Prado.

Bajo el concepto “Donde la tradición se encuentra con el diseño”, la propuesta lleva una mirada contemporánea al universo del Prado y pone en diálogo moda, identidad y culturarural uruguaya.

Lana, cuero, guampa, piedras semipreciosas y otros materiales vinculados a nuestro territorio encuentran nuevas formas y lenguajes sobre la pasarela y la privilegiada vidriera de Plaza Prado de la Rural del Prado.

Pasarela Prado nació con la intención de generar un cruce poco habitual: llevar el lenguaje de la moda contemporánea al corazón de la principal exposición rural del país. Tres ediciones después, la propuesta se ha convertido también en un punto de encuentro para referentes del diseño, autoridades, representantes diplomáticos, prensa y público.

El embajador de Italia en Uruguay, Fabrizio Petri señaló que “en ocasión de la Giornata della Moda italiana en Uruguay es un placer convocar a la tercera edición de Pasarela Prado, una ocasión para celebrar la moda, la creatividad y el diseño de Uruguay e Italia.”

En tal sentido, en el marco de las iniciativas impulsadas por la Embajada de Italia en Uruguay dentro de esta actividad, Coleccionables El País presentará una cuidada selección de libros de los principales diseñadores italianos, los cuales forman parte de la reciente colección “Leyendas de la Moda”.

La edición recorre la historia de icónicas marcas italianas como Gucci, Prada, Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Fendi y Valentino, a través de miles de imágenes a todo color de los archivos, desfiles y campañas, recorriendo minuciosamente la evolución del estilo de cada diseñador.

Este año, la pasarela vuelve a formar parte de la programación oficial de Expo Prado, apostando nuevamente a una experiencia que trasciende la pasarela del desfile y pone en valor al diseño en conversación con uno de los espacios más reconocibles de la identidad uruguaya.

El acceso al desfile es libre, con la entrada a la Rural del Prado. Los socios de Club El País acceden a una bonificación de 2x1 en las entradas.