Noi Desarrollos convierte cada proyecto inmobiliario en un espacio con identidad, cultura y comunidad

Desarrollar un edificio es mucho más que construir viviendas: Noi Desarrollos parte de esa premisa para crear proyectos con identidad, capaces de aportar valor a quienes los habitan y también a la ciudad. Desde la empresa, creen que la arquitectura puede ser un vehículo para generar sentido de pertenencia, promover el encuentro y dejar una huella que trascienda en el tiempo.

Esa visión cobra forma con la reciente inauguración de Noi Artes, un edificio que integra el arte como parte esencial de su sello distintivo. Desde su concepción, la propuesta fue que el edificio dialogara con el espíritu del lugar y se transformara en un espacio donde la arquitectura y la expresión artística convivieran de manera natural.

Como parte de esa filosofía, invitaron al artista uruguayo Locasso, nacido en Rosario, Colonia, a crear una obra especialmente concebida para el proyecto ubicado en Convención y Canelones. Su obra combina figura, abstracción y símbolo en un lenguaje visual propio, explorando los ritmos y patrones del universo para invitarnos a descubrir aquello que muchas veces no percibimos a simple vista.

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Tradición y cultura

La obra, inspirada en la identidad de la calle Convención, evoca un escenario urbano donde la historia popular permanece viva. “Los tambores del candombe marcan el pulso del mural y dialogan con la herencia afrouruguaya del barrio, mientras una estética contemporánea aporta color, movimiento y una nueva presencia artística al entorno”, explicaron desde la compañía. “No es solo una intervención visual, sino que busca convertirse en un punto de referencia, integrando arquitectura, patrimonio y memoria en un mismo espacio”.

Con Noi Artes también buscaron abrir nuevas oportunidades para el talento uruguayo, ya que consideran que los desarrollos inmobiliarios pueden trascender su función tradicional y convertirse en plataformas que impulsen la cultura, den visibilidad a artistas emergentes y enriquezcan la experiencia cotidiana de quienes habitan la ciudad.

Mural de Noi Artes

Un nuevo hito

Esta forma de entender los proyectos continuará en Casa Rambla, el nuevo desarrollo de Noi Desarrollos, ubicado sobre la Rambla de Ciudad de la Costa.

Actualmente en construcción y con entrega prevista para julio de 2027, contará con 45 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios, concebidos para disfrutar de una ubicación privilegiada frente al mar. Fiel a la visión de Noi, Casa Rambla también incorporará una obra artística especialmente creada para el proyecto, reafirmando el compromiso de integrar arte, arquitectura y comunidad en cada desarrollo.

"Construimos edificios para las personas. Creamos identidad para la ciudad”, es el compromiso que guía a cada proyecto de la empresa. Noi Desarrollos parte de la idea de que el desarrollo inmobiliario no solo transforma el paisaje urbano, sino que también puede impulsar el arte, fortalecer la singularidad de los barrios y generar experiencias que perduren en el tiempo.