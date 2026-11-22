La compañía Neltume Ports presentó a la comunidad portuaria, líderes de opinión y empresarios, los detalles de su propuesta para construir Montevideo Container Terminal (MCT), una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo, con el objetivo de alcanzar por año un movimiento de 1,4 millones de TEUs (unidad de medida marítima) hacia 2035.

Según datos de la Administración Nacional de Puertos, entre enero y septiembre de 2026 se movilizaron por el puerto de Montevideo 643.202 TEUs. En todo el año 2025, la cifra fue de 857.491 TEUs, lo cual representó una caída de alrededor de un 23% respecto a los 1.115.417 TEUs movilizados durante 2024.

Teniendo a la vista estas cifras, a principios de octubre, la compañía presentó al gobierno uruguayo el proyecto con el que prevé invertir 900 millones de dólares en el principal puerto del país. Actualmente esta iniciativa se encuentra en estudio por parte de las autoridades.

Richard von Appen, presidente de Neltume Ports, destacó que con esta nueva terminal de contenedores están “apostando a recuperar el movimiento que el puerto perdió, pero también apuntan a que aumente la carga a raíz de los cambios geopolíticos actuales, situación que hace que mucha de la producción se esté acercando a los mercados, lo que a su vez representa una oportunidad para Centroamérica y también para América del Sur”.

Richard von Appen presidente de Neltume Ports.

Uno de los principales fundamentos comerciales de MCT es la identificación de oportunidades para captar nuevos flujos de carga desde países de la región. El análisis de Neltume Ports estima un potencial adicional de 985.000 TEUs anuales provenientes de Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia.

Neltume Ports está constituida por la empresa chilena Ultramar, una de las más grandes de Sudamérica en logística portuaria y remolcadores, y por la compañía ATCO, un conglomerado mundial de empresas con sede en Canadá especializado en servicios esenciales, infraestructura, energía y soluciones espaciales.

A su vez, Neltume Ports es propietaria de la empresa Montecon que moviliza contenedores y otros tipos de cargas en los muelles públicos del puerto de Montevideo desde el año 2006.

URUGUAY ES “AMISTOSO” PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

El presidente de Neltume Ports, Richard von Appen, agregó que luego de llevar operando en el país por más de 20 años, están convencidos de continuar invirtiendo considerando las oportunidades de desarrollo y el cumplimiento del Estado de derecho.

Además, Von Appen considera que el puerto de Montevideo tiene una ubicación estratégica única, que hace que sean “muy optimistas respecto a las oportunidades que tiene, especialmente ahora con el acuerdo de la Unión Europea - Mercosur, con el cual el volumen de su comercio exterior va a aumentar en forma muy relevante en los próximos años y va a requerir mayor infraestructura y mayor conectividad”. En este contexto, la propuesta de MCT cobra aún mayor relevancia.

En este mismo sentido, Richard von Appen destacó los plazos que las autoridades uruguayas tienen para revisar su propuesta de iniciativa privada, plazos que a su juicio también deben compatibilizar las proyecciones de aumento de la carga, los tiempos de licitación y de construcción, de manera de no perder la competitividad que la industria portuaria de Uruguay puede consolidar en los próximos años.

UNA TERMINAL SOBRE EL MAR

Neltume Ports propone desarrollar una terminal sobre 38 hectáreas ganadas al mar, con infraestructura y accesos propios, que se incorporaría a la capacidad existente en el puerto de Montevideo.

El proyecto contempla 920 metros de línea de atraque (800 metros de muelle oceánico y 120 metros destinados a barcazas) para dos barcos de última generación, un patio de acopio de 24 hectáreas y capacidad para recibir buques de hasta 366 metros de eslora.

El gerente de desarrollo de negocios de Neltume Ports, Fernando Reveco, destacó que “como novedad y como algo muy necesario para mejorar el servicio a los exportadores y a la carga del interior de Argentina, Bolivia y Paraguay, países que son los que mueven carga a través del río Paraná, estamos generando también una terminal de barcazas”.

El diseño también incluye accesos independientes, conexión ferroviaria, una estación de carga de contenedores y equipamiento de última generación.

De aprobarse, el proyecto se desarrollaría en dos etapas. La primera prevé una inversión de 468 millones de dólares, 18 hectáreas y 500 metros de muelle, con una capacidad de hasta 380.000 TEUs al año. Esta fase demandaría dos años de estudios y tramitación ambiental, además de tres años de construcción, una vez sea aprobada por el gobierno.

La segunda fase implica una inversión de 416 millones de dólares adicionales y permitiría completar la infraestructura total de 38 hectáreas.

La empresa estima que durante el período de obras se generarán alrededor de 1.800 nuevos puestos de trabajo y alrededor de 600 empleos directos durante la operación de la primera etapa.

Con MCT, Neltume Ports plantea una apuesta de largo plazo por el desarrollo de infraestructura y tecnología portuaria en Uruguay, con el propósito de ampliar la capacidad operativa, atraer nuevos negocios y fortalecer el posicionamiento de Montevideo en el comercio marítimo regional.

