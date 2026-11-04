Nahuel Pennisi en concierto a beneficio de Fundación Jazmín: jugar es un derecho

Fundación Jazmín anuncia «Un concierto por la inclusión», con la presentación de Nahuel Pennisi, el cantautor argentino ganador de tres Premios Gardel y de la Gaviota de Viña del Mar, en su primera presentación en Montevideo este año, y con la participación especial del Coro Giraluna. El concierto fue declarado de interés nacional y ministerial. Las entradas están a la venta en Movie desde $600.

Fundación Jazmín nació en 2015 por iniciativa de la Dra. Nadia Dib y el Arq. Fabián Kopel, inspirados por su hija Jazmín. Desde entonces, trabaja para que niñas y niños, con y sin discapacidad, puedan encontrarse, jugar y disfrutar de su infancia en igualdad de condiciones. Su labor parte de una convicción: el juego es un derecho y los espacios compartidos deben ser accesibles para todos.

A lo largo de su trayectoria, la Fundación ha promovido el diseño, la construcción y la incorporación de equipamiento lúdico inclusivo en espacios públicos y educativos. Entre sus intervenciones se encuentran la Plaza Portugal, el espacio de juegos de Vázquez Ledesma y Benito Blanco, la Plaza Ituzaingó, el Jardín Botánico de Montevideo y el espacio de juego de Colmena Santa Eugenia. También ha colaborado con instituciones educativas, entre ellas Yavne y Teeny Tiny. Cada iniciativa busca eliminar barreras físicas y sociales, favorecer la convivencia y generar oportunidades para que niñas y niños participen de experiencias compartidas junto a sus familias y comunidades.

Desde sus comienzos, Fundación Jazmín ha impulsado el trabajo articulado con la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República. Esta colaboración ha permitido desarrollar propuestas para el espacio público mediante concursos de ideas, con participación de estudiantes y acompañamiento de profesionales especializados. A lo largo del tiempo también se han sumado otras instituciones académicas y profesionales.

La campaña «Hamacas Inclusivas en todo Uruguay», iniciada en 2022, es otro de los ejes de trabajo de la Fundación. En coordinación con las intendencias, llevó hamacas inclusivas a los 19 departamentos del país, para que más niñas y niños puedan disfrutar de espacios recreativos cerca de sus hogares. La amplia respuesta que recibió esta iniciativa refleja una necesidad presente en numerosas comunidades y refuerza la importancia de seguir ampliando la accesibilidad en todo el territorio.

La campaña trascendió además las fronteras: en 2024 la Fundación instaló dos hamacas inclusivas en Puerto Madryn, Argentina, en una escuela y en la Plaza Malvinas Argentinas, con el apoyo del gobierno de Chubut, en un viaje declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura.

Más allá de los espacios construidos, el trabajo de difusión de la Fundación incidió en que el modelo de juego accesible e inclusivo se replicara en Montevideo y luego en el resto del país. Ese trabajo fue declarado de interés por el Municipio CH en 2018 y reconocido con el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea en 2019.

Proyectos en curso

El principal proyecto que la Fundación desarrolla actualmente es el espacio de juegos frente al sector de Neuropediatría del Hospital Pereira Rossell, concebido para que los niños puedan rehabilitarse a través del juego. Cumple un objetivo que la Fundación se planteó desde sus inicios: diseñar espacios de juego para la rehabilitación infantil. El espacio se desarrolla junto a fisioterapeutas y terapeutas del hospital, en cooperación con la Fundación Uruguaya de Neurología Infantil (FUNI), y es el primero del país concebido con ese propósito.

La Fundación proyecta replicar este modelo en el interior, para que más niños puedan acceder a la rehabilitación a través del juego.

Durante 2026 la Fundación también concretó, junto a la comunidad y con el impulso de Juan Andrés Verde, el «Gordo Verde», el espacio de juegos de Colmena Santa Eugenia, en un barrio de contexto vulnerable de Montevideo, y se encuentra culminando la plaza Puente de las Américas, primer espacio de juego inclusivo de la Fundación en el departamento de Canelones. En paralelo, avanza en nuevos convenios con intendencias para extender el modelo a otros departamentos, y tiene planificados nuevos espacios de juego en Sauce y en Teletón.

Cada uno de estos espacios es posible gracias al apoyo de muchas personas, empresas e instituciones. Lo recaudado en el concierto se destinará a sostener el desarrollo de estos nuevos espacios de juego accesibles e inclusivos.

El concierto

La presentación de Nahuel Pennisi forma parte de las acciones con las que la Fundación amplía la difusión de su mensaje. Pennisi (Florencio Varela, 1990), ciego de nacimiento, es músico autodidacta, ganador de tres Premios Gardel, tres veces nominado al Latin Grammy, Gaviota de Plata en Viña del Mar y Consagración en Jesús María y Cosquín en 2022. Su disco más reciente es Momentos (2024). Esta es su primera presentación en Montevideo este año, y llega un día antes de cantar ante el papa León XIV en el encuentro con jóvenes de Buenos Aires, el 10 de noviembre, durante la primera visita del pontífice a la Argentina.