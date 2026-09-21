Motorola y Bang & Olufsen anuncian una colaboración para crear experiencias de audio de alta gama

Motorola y Bang & Olufsen se han asociado en torno a la convicción compartida de que la tecnología debe ofrecer un rendimiento excepcional y, al mismo tiempo, estar cuidadosamente diseñada. Esta colaboración aúna la experiencia de Motorola en innovación móvil, diseño y expresión personal con la tradición centenaria de Bang & Olufsen en materia de sonido y diseño icónico.

Las marcas crearán experiencias en las que el sonido no sea simplemente una característica más, sino una parte intencionada e integral de la experiencia del producto. Más allá de una simple colaboración en materia de audio o de un patrocinio, esta asociación une a dos marcas centradas en el diseño con conocimientos complementarios para ofrecer experiencias más significativas a los consumidores.

Próximamente, determinados dispositivos insignia de Motorola contarán con un sistema de audio ajustado por los ingenieros acústicos de Bang & Olufsen. La colaboración entre ambas empresas también supondrá una mayor integración de “Audio by Bang & Olufsen” en tecnologías de audio, modos de sonido, nuevas experiencias de usuario y un ecosistema ampliado para futuros lanzamientos.

Esta asociación refuerza la estrategia de tecnología orientada al estilo de vida de Motorola, cuyo objetivo es crear tecnología que no solo sea innovadora y de alto rendimiento, sino que también esté conectada de manera natural con la forma en que las personas viven, se expresan y experimentan el mundo. Al aunar tecnología significativa, diseño cuidado y marcas de estilo de vida de confianza, Motorola sigue construyendo un ecosistema premium que resulta más personal, expresivo y relevante para la vida cotidiana de los consumidores.

Para Bang & Olufsen, esta colaboración se basa en su vasta experiencia en el desarrollo y la oferta de soluciones de audio de alta calidad, tanto en el ámbito de consumo como en el profesional. A través de “Audio by Bang & Olufsen”, Bang & Olufsen aporta su experiencia acústica a los productos de sus socios, y sus ingenieros acústicos trabajan en estrecha colaboración con ellos para definir, probar y ajustar el sonido de cada modelo y formato de producto.

“Buscamos socios que aporten una experiencia genuina y compartan nuestra convicción de crear experiencias significativas para los consumidores”, afirmó Rubén Castaño, vicepresidente de Diseño, Marca y Experiencias del Cliente de Motorola. “Bang & Olufsen lleva un siglo combinando la excelencia acústica, una artesanía excepcional y un diseño icónico. Combinar esa experiencia con nuestro enfoque de la tecnología móvil y el diseño nos brinda la oportunidad de convertir el sonido en una parte mucho más intencionada de la experiencia Motorola y, en última instancia, crear juntos algo más robusto de lo que cualquiera de nosotros podría lograr por sí solo”.

“El programa Audio by Bang & Olufsen es la forma en que llevamos las auténticas experiencias de Bang & Olufsen a productos y categorías en los que la calidad del audio es fundamental para los principales casos de uso”, afirmó Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Empresarial y Alianzas Estratégicas de Bang & Olufsen.

A través de colaboraciones con marcas relevantes en sus respectivos campos, desde el sonido y el diseño hasta la moda, el deporte y la cultura, Motorola está haciendo que la tecnología resulte más tangible y fiable, conectando con el estilo de vida de los consumidores. La colaboración con Bang & Olufsen se irá desarrollando en los próximos meses, con interesantes anuncios por venir.