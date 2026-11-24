Motorola Qira se expande a más dispositivos de las familias motorola signature, razr y edge con la llegada de Android 17. Esta experiencia de inteligencia artificial permite mantener el contexto y la información relevante entre dispositivos compatibles de Motorola y Lenovo, para continuar tareas sin empezar de cero.

Entre sus funciones se encuentran la asistencia personalizada, la búsqueda de información, la transcripción y el resumen de reuniones, y la creación de imágenes, stickers y fondos de pantalla.

El motorola signature 27 forma parte de la nueva generación de smartphones de alta gama de la marca y cuenta con Motorola Qira entre sus experiencias de inteligencia artificial.

Motorola Qira es una experiencia de inteligencia artificial que conecta los productos compatibles de Motorola y Lenovo, con herramientas de asistencia, búsqueda de información y creación de contenido. A través del comando de voz «Hey Qira», los usuarios pueden acceder a distintas funciones, como “¿Qué me perdí?”, realizar consultas y recuperar información de sus archivos guardados, preferencias y datos sincronizados entre dispositivos.

Con el permiso del usuario, Motorola Qira también puede utilizar ese contexto para ayudarlo a continuar una actividad en otro dispositivo compatible. Por ejemplo, una persona que está organizando un evento puede guardar notas y detalles en su smartphone y luego retomar la planificación desde una PC compatible con Lenovo Qira. Así, puede acceder a la información relevante sin tener que volver a escribir los datos o buscar los mismos archivos.

Además, Creator Zone permite transformar esas ideas en contenido visual, como fondos de pantalla, stickers y otros elementos para compartir.

Paquete de herramientas

Motorola Qira ofrece herramientas de asistencia para distintas actividades cotidianas, tanto laborales como personales. Los usuarios pueden recuperar información que guardaron previamente, realizar consultas y crear o mejorar contenido utilizando voz, texto, fotografías o videos.

Entre sus principales funciones se encuentran: durante una reunión, permite obtener una grabación que transcribe y resume los puntos clave de la conversación, con el consentimiento del usuario; Next Move ofrece sugerencias contextuales para ayudar a anticiparse a determinadas tareas (por ejemplo, puede proponer resumir una entrada de blog o programar un recordatorio antes de un vuelo);

reúne las últimas notificaciones y actualizaciones en un único resumen, para que los usuarios puedan ponerse al día después de alejarse de su teléfono; permite crear contenido visual, como imágenes, stickers, avatares y fondos de pantalla; y facilita la personalización del dispositivo a partir de elementos visuales.

Motorola y Lenovo también ampliaron las capacidades de Qira mediante una colaboración con Workato, que permite conectar la experiencia de inteligencia artificial con determinadas aplicaciones y servicios.

Esta integración ayuda a encontrar información relevante y realizar determinadas tareas con autorización del usuario, sin necesidad de buscar manualmente entre distintas aplicaciones.

Por ejemplo, si se modifica el horario de una reunión o se comparte una actualización por correo electrónico, Motorola Qira puede ayudar a recuperar esa información y facilitar las acciones correspondientes desde un mismo lugar.

De esta manera, la experiencia busca reducir el tiempo dedicado a buscar datos y mejorar la productividad en las actividades cotidianas.

Los usuarios pueden activar Motorola Qira mediante el comando de voz «Hey Qira», utilizando el modo manos libres en los dispositivos compatibles. También es posible acceder a sus herramientas desde los accesos disponibles en pantalla o mediante la tecla dedicada a inteligencia artificial, según el dispositivo.

Dispositivos de la familia Motorola

Motorola Qira continuará expandiéndose a determinados smartphones de las familias motorola signature, razr y edge con la llegada de Android 17.

Entre los dispositivos de alta gama de la marca se encuentra el motorola signature 27 , la segunda generación de esta familia, que combina el procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 con un sistema de cámaras que incluye un sensor principal Sony LYTIA 910 de 50 MP y un teleobjetivo periscópico de 200 MP. El dispositivo también incorpora Audio by Bang & Olufsen y se integra a la propuesta de inteligencia artificial de Motorola, que incluye Motorola Qira y Google Gemini.

La expansión de Motorola Qira permitirá que más usuarios accedan a esta experiencia en sus smartphones compatibles. Los propietarios de los dispositivos elegibles deberán estar atentos a la disponibilidad de Android 17 y a la llegada de la actualización correspondiente.

Motorola Qira se implementará progresivamente en dispositivos de las familias motorola signature, razr y edge con la actualización a Android 17. La disponibilidad estará sujeta a la compatibilidad de cada dispositivo y al calendario de actualización correspondiente.

