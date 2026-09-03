Motorola presenta el moto watch ultra y el moto snap wireless charger en IFA 2026

Motorola, una compañía de Lenovo, presentó en IFA 2026 una serie de emocionantes novedades diseñadas para sorprender a los usuarios, combinando diseño icónico, artesanía premium, conectividad y practicidad. Con nuevos productos de la familia moto things, Motorola continúa ofreciendo tecnología inteligente, estilo personal y experiencias significativas.

Mantente conectado y en armonía con el nuevo moto watch ultraEl nuevo moto watch ultra fue creado bajo la premisa de que cada persona vive el bienestar de forma diferente. Diseñado tanto para quienes entrenan desde temprano como para quienes buscan comprender mejor su salud, este dispositivo redefine el concepto de bienestar gracias a la tecnología de Polar.

Motorola vuelve a asociarse con Polar, líder mundial en tecnología deportiva y de fitness, para ayudar a los usuarios a comprender mejor su salud. El moto watch ultra permite gestionar el estrés, analizar el sueño, entrenar de manera más eficiente y monitorear actividad física y calorías.

Entre sus funciones de bienestar se encuentran:

Serene: ejercicios de respiración con biofeedback en tiempo real para ayudar a la relajación.



Nightly Recharge: análisis de la recuperación del sistema nervioso autónomo y la calidad del sueño.



Sleep Plus Stages: seguimiento de las distintas etapas del sueño (ligero, profundo y REM) para calcular una puntuación personalizada.

También incorpora monitoreo avanzado de signos vitales y la función Running Coach, que ofrece planes guiados de caminata y carrera directamente desde la muñeca.

Gracias a su conectividad LTE⁵, los usuarios pueden realizar y recibir llamadas, enviar mensajes y gestionar notificaciones sin llevar el teléfono encima. Asimismo, permite realizar pagos con Google Pay mediante Google Wallet⁹ y aprovechar el GPS de doble banda para una navegación precisa.

Equipado con Wear OS by Google, permite acceder a aplicaciones como YouTube Music¹⁰, Google Maps, Google Messages y Google Gemini⁷. Además, es el primer wearable de Motorola que integra Motorola Qira para interactuar con dispositivos compatibles de Motorola y Lenovo.

Su pantalla OLED de 1,5 pulgadas con hasta 2.700 nits de brillo, cuerpo de acero inoxidable de 46 mm y compatibilidad con correas estándar de 22 mm lo convierten en un accesorio ideal para cualquier ocasión.

Además, cuenta con certificaciones IP68 y 5ATM, protección con Corning Gorilla Glass 3 y una batería que ofrece hasta dos días de uso activo⁶.

Optimiza cada momento con el moto snap wireless chargerEl moto snap wireless charger simplifica la carga de dispositivos Motorola y equipos compatibles con Qi gracias a velocidades de hasta 25 W de carga inalámbrica¹⁵ en dispositivos Qi2.2.

El cargador inalámbrico también ofrece hasta 30 W¹⁵ en dispositivos Motorola compatibles mediante el protocolo de carga propio de la marca; cable USB Type-C® trenzado de 1,5 metros; compatibilidad con fundas magnéticas; y alineación magnética precisa; protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga; y consumo energético nulo en espera.

Su diseño premium se adapta perfectamente a escritorios, mesas de noche o bolsos de viaje, brindando una experiencia de carga rápida, segura y cómoda.

Disponibilidad

El moto watch ultra llegará a determinados mercados de América Latina, Norteamérica en las próximas semanas.

El moto snap wireless charger estará disponible en mercados seleccionados de América Latina durante las próximas semanas.