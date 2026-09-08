MG4 Urban llega a Uruguay para disputar el segmento de eléctricos urbanos con precios desde US$ 21.490

Cuando Diego Favier, gerente de marca de MG en Eximar, resumió uno de los principales argumentos del MG4 Urban, no habló primero de potencia ni de pantallas. Pensó en su hijo de cuatro años y enumeró lo que forma parte de su día a día: juguetes, pelotas, bicicleta y monopatín. “¿Quién no necesita espacio de guardado?”, planteó durante la presentación.

La escena sirvió para explicar el enfoque del nuevo hatchback del segmento C, presentado el 26 de agosto en el Hotel Cottage. Se trata del tercer lanzamiento de MG en el país durante 2026, después del MG3 Hybrid+ y el SUV MGS5 EV, y ya puede conocerse y probarse en los showrooms de la marca. Según informó MG, el modelo llega al mercado uruguayo tras superar las 100.000 unidades vendidas durante sus primeros ocho meses de comercialización.

Diego Favier, gerente de marca de MG en Eximar, durante la presentación del MG4 Urban

Federico Mayora, gerente general de Eximar, enmarcó la incorporación en una estrategia de crecimiento gradual. “Nuestro trabajo está enfocado en entender las necesidades del cliente y del mercado uruguayo”, afirmó. Según explicó, la ampliación de la gama avanza junto con la red de concesionarios, la disponibilidad de repuestos y el servicio posventa.

Espacio como argumento

Aunque conserva el nombre MG4, la marca presenta al Urban como un producto completamente nuevo, desarrollado sobre la plataforma eléctrica E3 y con una orientación más marcada hacia el uso en ciudad. Cuenta con tracción delantera y una batería de tecnología LFP integrada al chasis. Eximar también lo propone como una interesante alternativa para conductores que trabajan mediante aplicaciones de transporte.

Con 4.395 milímetros de longitud, 1.842 milímetros de ancho y 2.750 milímetros de distancia entre ejes, el modelo ofrece una cabina amplia para su categoría. El baúl tiene 382 litros y suma otros 98 litros en un compartimento debajo del piso; con los asientos traseros abatidos, la capacidad alcanza los 1.266 litros.

El diseño incorpora referencias del Cyberster, el roadster eléctrico de MG, visibles principalmente en el frontal, los faros triangulares y la franja luminosa trasera. También recupera elementos asociados a la historia británica de la marca, nacida en Oxford en 1924, como el tradicional octógono frontal. Estará disponible en siete colores.

Vista interior del MG4 Urban

Carga y vida diaria

El motor entrega 110 kW (equivalentes a 150 CV) y 250 Nm de torque, y permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,7 segundos. Su autonomía declarada es de hasta 325 kilómetros bajo el ciclo WLTP y de 382 kilómetros según el NEDC. De acuerdo con la marca, la carga rápida del 10 % al 80 % demanda 28 minutos.

Favier puso el acento en cómo esas prestaciones se integran al manejo cotidiano. “Me gusta poder bajar la radio con un dial o subir la temperatura con un botón. Eso genera comodidad y permite mantener la concentración en el camino”, comentó. El habitáculo combina una pantalla multimedia de 12,8 pulgadas y un panel digital de siete pulgadas con controles físicos para las funciones de uso frecuente. También incluye Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos.

Otra de las prestaciones es la tecnología V2L, que permite utilizar la batería para alimentar dispositivos externos. El gerente de marca eligió un ejemplo sencillo: durante una salida o un campamento, el auto puede suministrar energía a una parrilla eléctrica u otros equipos.

El equipamiento de seguridad incluye seis airbags, control de estabilidad, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, monitoreo de la presión de los neumáticos, sistema Autohold, freno de estacionamiento eléctrico y anclajes ISOFIX. La garantía es de seis años o 120.000 kilómetros para el vehículo, y de ocho años o 160.000 kilómetros para la batería y el sistema eléctrico.

Vista frontal del MG4 Urban

Cobertura y disponibilidad

La llegada del MG4 Urban coincide con la expansión de la red de MG, que actualmente cubre cerca del 70 % del territorio nacional. Marcelo Suárez, ejecutivo de ventas de la red de concesionarios, destacó que el desarrollo comercial debe acompañarse con atención técnica. “El concesionario va de la mano del servicio. Queremos que el cliente sepa adónde puede ir en cada punto del país”, aseguró. La empresa prevé, además, capacitar a comienzos de setiembre a los equipos de su red de servicios.

El MG4 Urban llega en dos configuraciones. La Comfort, a US$ 21.490, incorpora llantas de 16 pulgadas, asientos de ajuste manual y cámara de estacionamiento. La Deluxe, a US$ 23.990, suma llantas de 17 pulgadas, asientos de ajuste eléctrico, ventilación en las plazas delanteras, espejos eléctricos, calefaccionados y plegables, cámara de 360 grados y cargador inalámbrico.

“Creemos que por la relación entre precio y producto vamos a dar que hablar”, resumió Favier. La primera partida está prácticamente agotada y quedan pocas unidades para entrega inmediata; la siguiente está prevista para fines de setiembre.

Lanzamiento del MG4 Urban por parte de Eximar