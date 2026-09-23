Megal amplía su red de lockers y estrena una nueva imagen en Barra de Carrasco

Comprar un producto es solamente una parte de la experiencia. Recibirlo también importa. Los horarios, las distancias y la posibilidad de elegir un punto de retiro próximo a los lugares por los que una persona se mueve habitualmente pueden hacer que una compra resulte mucho más sencilla.

Sobre esa lógica Megal viene desarrollando su red de Megal Lockers, puntos de retiro que permiten acercar las compras a diferentes zonas y ofrecer al cliente una alternativa adicional para acceder a sus productos. A través de estos puntos, los clientes pueden retirar tanto las garrafas Megal Light como las tradicionales de 13 kilos, incorporando así una opción más cómoda y flexible para resolver la compra según sus tiempos y recorridos habituales.

La red suma ahora una nueva ubicación en Macro Mercado Barra de Carrasco. La apertura tiene además un componente particular: es el primer punto que incorpora la nueva imagen de los Megal Lockers, alineada con la renovación de la identidad visual de la compañía.

“Los hábitos de los clientes fueron cambiando y nosotros tenemos que acompañar esos cambios. Hoy la experiencia no termina cuando una persona elige y compra un producto. También importa que pueda retirarlo de una manera cómoda y que tenga alternativas que se adapten a su rutina”, señala Rossana Bucheli.

Estar más cerca

Con esta apertura, Megal cuenta con lockers en Maldonado, Las Piedras, Camino Carrasco, Punta del Este y Barra de Carrasco, una red que ya alcanza distintos puntos del área metropolitana y del Este del país.

Pero el proyecto no termina en esas cinco ubicaciones.

La compañía prevé continuar incorporando nuevas localidades en las próximas etapas, con una lógica que combina expansión territorial y conveniencia. No se trata solamente de tener más puntos, sino de ubicarlos donde puedan resultar útiles para la vida cotidiana de los clientes.

Los lockers introducen, en ese sentido, una forma diferente de pensar la cercanía. Una empresa no necesita necesariamente abrir un nuevo local para ampliar su presencia física. Puede desarrollar puntos de contacto más ágiles, integrados a lugares que las personas ya frecuentan y capaces de complementar otros canales de compra y atención.

“Los Megal Lockers nos permiten ampliar nuestra presencia y estar más cerca sin pensar la cercanía únicamente desde el formato tradicional de una tienda. Queremos que el cliente tenga distintas posibilidades y pueda elegir la que le resulte más conveniente”, explica Bucheli.

Una nueva imagen para una red que crece

El punto de Barra de Carrasco incorpora también otro cambio: el rediseño de los Megal Lockers.

La nueva imagen acompaña la evolución de la identidad de Megal y busca trasladarla a uno de los espacios donde la marca entra directamente en contacto con sus clientes.

La decisión parte de una idea sencilla: si la experiencia de una marca ocurre en distintos lugares y momentos, su identidad también debe reconocerse en todos ellos. Una tienda, una comunicación digital o un locker forman parte, desde lugares diferentes, de una misma relación con el cliente.

Por eso, el nuevo diseño no fue pensado como un elemento aislado. Es parte de la renovación de la compañía y comenzará a acompañar el crecimiento de la red.

“Queremos que haya una identidad Megal reconocible en todos nuestros puntos de contacto. La renovación de los lockers tiene que ver con eso, pero también con una empresa que está evolucionando y que quiere expresar esa evolución en la forma en que se presenta ante sus clientes”, afirma Bucheli.

Lo físico y lo digital ya no son dos mundos separados

Durante años, el crecimiento del comercio digital pareció plantear una oposición entre dos modelos: comprar por internet o comprar en un espacio físico.

La experiencia cotidiana fue mostrando algo diferente.

Los consumidores pueden informarse en un canal, comprar en otro y elegir un tercero para recibir o retirar el producto. Lo relevante pasa entonces por la capacidad de integrar esas instancias y hacer que el recorrido resulte sencillo.

Los puntos de retiro forman parte de esa transformación. Combinan la facilidad que ofrecen las nuevas formas de comprar con algo esencialmente físico: disponer del producto en un lugar próximo y conveniente.

Para Megal, la expansión de los lockers se inscribe precisamente en esa complementariedad. La compañía apuesta a desarrollar su red física mientras incorpora nuevas soluciones para adaptarla a las formas actuales de consumo.

Una apuesta que continúa

La inauguración del nuevo Megal Locker de Macro Mercado Barra de Carrasco es así un paso dentro de un proyecto de mayor alcance.

Megal proyecta seguir ampliando la red hacia nuevas localidades y convertir estos puntos de retiro en una pieza cada vez más presente dentro de su propuesta de servicio.

La apertura permite ver también hacia dónde apunta esa estrategia: más puntos, una identidad común y distintas alternativas para que el cliente decida cómo relacionarse con la marca y cómo recibir sus compras.

“Cada nuevo locker amplía nuestras posibilidades de estar cerca de los clientes, pero esto es un proceso que recién estamos desarrollando. La idea es continuar creciendo, incorporar nuevas ubicaciones y seguir buscando soluciones que hagan cada vez más simple la experiencia con Megal”, concluye Rossana Bucheli.