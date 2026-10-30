Mazda inicia una nueva etapa en Uruguay con la CX-5, su primer modelo electrificado bajo la representación de Magna

Mazda dio el primer paso de una nueva etapa en Uruguay con el lanzamiento de la tercera generación de la CX-5. La SUV, uno de los modelos de mayor relevancia dentro de la gama de la marca japonesa, llega ahora con tecnología Mild Hybrid y se convierte en el primer producto electrificado que Magna presenta desde que asumió la representación local de Mazda en 2024.

La llegada tiene, por eso, una dimensión que va más allá de la renovación de un modelo. Durante los últimos dos años, Magna trabajó junto con Mazda Japón en la definición de una oferta que combine el portafolio internacional de la compañía con las características del mercado uruguayo.

"Es un momento muy importante tanto para Magna Uruguay como para Mazda en nuestro país, porque es el primer lanzamiento que estamos realizando en el mercado", señaló Luis Pascual, gerente comercial de Magna. Según explicó, ese trabajo apuntó especialmente a identificar qué productos y tecnologías podrían responder mejor a la demanda local.

La CX-5 fue elegida para abrir esa etapa. "Es uno de los vehículos más vendidos de Mazda a nivel mundial, que ya tuvo su paso en la generación anterior en Uruguay con mucho éxito", sostuvo Pascual. A partir de ahora, agregó, la intención es avanzar con una renovación progresiva de la oferta: "Pensamos que es el primero de muchos productos que vamos a ir adecuando en el portafolio de Mazda".

Luis Pascual, gerente comercial de Magna; Federico Bangerter, gerente general; Cecilia Zannier, jefa de Marketing; y Federico Arrieta, jefe de Ventas de Mazda

El primer paso hacia una gama electrificada

La nueva Mazda CX-5 incorpora una motorización e-Skyactiv G 2.5 acompañada por un sistema de microhibridación Mild Hybrid (MHEV) de 24V. Llega en cuatro versiones: Active, Core, High AWD y High Plus AWD, con un precio de entrada de US$ 49.990.

Para Magna, la incorporación de esta tecnología responde tanto a la evolución de la oferta internacional de Mazda como a las características del mercado local. "En estos dos años hemos venido trabajando con Mazda en Japón para desarrollar el line up y, sobre todo, empezar a traer opciones electrificadas. Este es el primer paso", explicó Federico Bangerter, gerente general de Magna.

Por su parte, Pascual señaló que la electrificación es además uno de los atributos que la compañía entiende que hoy tienen peso para el consumidor uruguayo. En el caso de la CX-5, la tecnología Mild Hybrid acompaña al motor de combustión y apunta a mejorar su eficiencia.

La estrategia, sin embargo, no se limita al tipo de motorización; según explica Bangerter, uno de los principales diferenciales sigue estando en una característica histórica de Mazda: la relación entre el conductor y el vehículo, que la marca sintetiza mediante el concepto japonés Jinba Ittai, asociado a la conexión entre jinete y caballo. "Realmente el vehículo, como todos los Mazda, transmite una sensación de manejo muy especial", afirmó.

Una nueva generación sin cambiar la esencia

La tercera generación mantiene a la CX-5 dentro del segmento de los SUV medianos con orientación familiar, pero incorpora cambios en amplitud, tecnología, conectividad, seguridad y confort. "Es una camioneta más grande y se buscó dar más espacio justamente en los lugares donde más importa, especialmente en las plazas traseras", señaló Federico Arrieta, jefe de Ventas de Mazda.

Arrieta explicó durante la presentación que uno de los desafíos fue actualizar un modelo que ya tenía una fuerte trayectoria dentro de Mazda sin perder los atributos que habían definido a las generaciones anteriores. "El desafío era muy grande, porque era una camioneta que ya funcionaba, que tenía un montón de clientes. ¿Por qué cambiarla?", planteó. La respuesta, explicó, fue conservar su esencia y actualizarla a las nuevas demandas del mercado.

Ese cambio se refleja, entre otros aspectos, en un habitáculo con mayor espacio, especialmente en las plazas traseras, y en una propuesta que conserva el foco familiar. "Está pensado para la familia con hijos, para que todos los pasajeros puedan ir cómodos y para poder irse de vacaciones y tener espacio para todo", complementó Pascual. A eso se suma, señaló, una experiencia de conducción que busca conservar uno de los rasgos más asociados a Mazda.

En tecnología, la gama incorpora conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, pantalla central táctil, tablero digital y Head Up Display. La versión High Plus AWD eleva el tamaño de la pantalla central a 15,6 pulgadas.

Vista interior de la nueva Mazda CX-5 repersentada por Magna

Seguridad y equipamiento en todas sus versiones

La seguridad aparece como otro de los ejes de la nueva CX-5. Cada una de sus versiones incluyen asistencias a la conducción de serie y un nivel de equipamiento que Magna busca mantener alto desde las configuraciones iniciales. Bangerter destacó que ese criterio atraviesa la gama: "Todos los vehículos de Mazda tienen un nivel de equipamiento activo y pasivo muy alto", sostuvo.

Entre los sistemas incluidos aparecen siete airbags, aviso y mantenimiento de carril, alerta y asistente de colisión frontal, control crucero adaptativo, monitoreo de punto ciego, asistente de atascos, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y monitoreo de presión de neumáticos.

La nueva CX-5 es también el primer lanzamiento realizado por Magna desde que tomó la representación de Mazda y el primero presentado en el showroom renovado de la marca, en Avenida Italia 4138. Para la compañía, el modelo funciona como punto de partida de una etapa en la que esperan ampliar progresivamente la presencia de tecnologías electrificadas dentro de la oferta local.

"Tenemos grandes expectativas de que realmente sea el puntapié del éxito de Mazda en Uruguay", resumió Bangerter.