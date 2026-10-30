Más que portería virtual: cómo Segura Satelital integra seguridad y gestión de edificios

Segura Satelital encontró en la portería virtual un nuevo terreno para trasladar la experiencia acumulada durante 25 años en seguridad electrónica. La empresa familiar uruguaya ofrece “Tu Portería Segura”, un servicio para edificios, condominios y desarrollos inmobiliarios que integra videovigilancia, gestión remota de accesos, una aplicación para residentes y administradores y monitoreo durante las 24 horas.

"Para nosotros lideran no es tener la mayor cantidad, sino prestar un excelente servicio. Ese es nuestro foco y nuestra estrategia", señaló Martín Yaquinta, director y gerente financiero de Segura Satelital.

La nueva propuesta se suma a una estructura que hoy abarca también monitoreo y respuesta, GPS, telemetría y videovigilancia. La empresa busca apoyarse en capacidades que ya tenía desplegadas, desde el soporte técnico y la respuesta en calle hasta su centro de monitoreo. "El diferencial de Segura siempre ha sido la atención personalizada para tratar de estar muy cerca del cliente", agregó Yaquinta.

Portería que también gestiona la vida cotidiana del edificio

El servicio se diseña a partir de las características de cada propiedad. Segura Satelital releva el edificio o desarrollo y, en función de ese diagnóstico, combina videoporteros IP, cámaras inteligentes, controles de acceso y otros componentes conectados con el centro de monitoreo.

"Lo primero que hacemos es ir al lugar, hacer un diseño a medida y hablar profundamente con el cliente para entenderlo de la mejor manera", explicó Daniel Yaquinta, director y gerente comercial de Alarmas.

La aplicación ocupa un lugar central en esa operación. Los residentes pueden utilizarla para ingresar al edificio y a distintos sectores, reservar espacios comunes o parrilleros y gestionar el acceso de visitas. También incluye herramientas para los administradores.

Cuando alguien llega al edificio y utiliza el videoportero, la comunicación puede ser atendida desde el centro de monitoreo. Allí se verifica a qué unidad se dirige y si el ingreso está autorizado; al mismo tiempo, el visitante puede comunicarse directamente con el apartamento correspondiente.

La propuesta apunta, además, a reducir determinadas tareas presenciales y generar ahorros en los gastos comunes. Para la compañía, ese aspecto adquiere especial relevancia en proyectos nuevos, donde la infraestructura tecnológica puede contemplarse desde la etapa de diseño. "Buscamos ayudar a los desarrolladores y a los arquitectos a que el diseño de toda la parte tecnológica sea más fácil, utilizando la máxima tecnología para que después el usuario final tenga mayor comodidad y un ahorro implícito en los gastos comunes", sostuvo Daniel Yaquinta.

Parte del impulso para desarrollar el servicio llegó, precisamente, de clientes que ya utilizaban otras soluciones de la empresa. "Los mismos clientes nos fueron pidiendo porque el mercado fue evolucionando y los gastos comunes de los edificios también subieron. Teníamos que encontrar una solución para darle seguridad al cliente y seguir atendiéndolo de la mejor forma", agregó.

Seguridad como pilar fundamental

La portería virtual convive con otro componente que Segura Satelital considera central: la seguridad. Las cámaras pueden identificar determinados eventos, como el ingreso de una persona a un área restringida, y enviar una alerta al centro de monitoreo.

A partir de ahí interviene el equipo humano, ya que los operadores evalúan las imágenes y, según la situación, pueden comunicarse mediante altavoces, enviar un móvil o dar aviso al 911 ante una intrusión confirmada.

El centro de monitoreo funciona las 24 horas y fue proyectado con capacidad de crecimiento hasta 15 puestos simultáneos, además de supervisores. Esa infraestructura permitió incorporar servicios que requieren seguimiento permanente, entre ellos la videovigilancia y ahora la portería virtual.

Juan Yaquinta, director y gerente comercial de GPS, vinculó esa capacidad de respuesta con la experiencia que la empresa desarrolló en otras áreas. "En GPS y telemetría, como tenemos equipos instalados en todo el país, tuvimos que desarrollar una red de técnicos y representantes para poder dar una atención rápida y eficaz", explicó.

Ese aprendizaje también condicionó la forma de abordar la nueva unidad. "Es un servicio en el que no podemos estar mucho tiempo desconectados, porque requiere disponibilidad permanente”, señaló.

Segura Satelital cuenta con una alta disponibilidad de móviles. A sus propios vehículos suma, mediante una alianza estratégica con Kaibil, motos que refuerzan la respuesta en calle. "Al tener más móviles en la calle tenemos más velocidad para llegar al cliente", indicó Juan Yaquinta.

IA con respaldo humano

La incorporación de inteligencia artificial (IA) permite automatizar parte de los procesos y detectar eventos con mayor precisión, aunque desde la empresa sostienen que el análisis final y la respuesta siguen requiriendo intervención humana.

Ese equilibrio atraviesa también la lógica de la portería virtual: la tecnología puede gestionar accesos, enviar alertas y resolver tareas cotidianas, pero operadores, técnicos y móviles continúan actuando cuando una situación requiere evaluación o presencia física.

"Más allá de que la tecnología sirve mucho, necesitamos que el personal esté muy capacitado, sea muy profesional y esté detrás de los temas", sostuvo Juan Yaquinta.

Hoy la empresa ofrece alarmas, videovigilancia y portería virtual en Montevideo, parte de Canelones y Maldonado, mientras que los servicios de GPS y telemetría tienen alcance nacional. Sobre esa estructura, Segura Satelital busca ahora hacer crecer una unidad que combina herramientas nuevas con capacidades que la empresa ya venía desarrollando en seguridad, monitoreo y soporte técnico.

Para obtener más información sobre los diferentes servicios de Segura Satelital, se puede completar el siguiente formulario: