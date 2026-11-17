Más de 26.600 socios de ANDA participaron de las elecciones de las nuevas autoridades de la institución
El domingo 15 de noviembre, la institución llevó adelante una nueva jornada electoral de las autoridades del Consejo Administrativo y la Comisión Fiscal para el período 2027-2031.
El nuevo Consejo Administrativo Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de acuerdo a los resultados, estará integrado por Rose Marie Buruzangaray como presidente, Romano Sorribas como vicepresidente, Pablo López como secretario, Leticia de Brun como prosecretaria y Marco Cattáneo como vocal.
El proceso fue fiscalizado por la Corte Electoral con 105 circuitos distribuidos en todo el país.
El actual presidente Fernando Abi Saab expresó: “La instancia se destacó por una excelente organización en todos los circuitos, y sobre todo por la amplia convocatoria alcanzada y el clima de alegría vivido en cada localidad. Esto nos entusiasma a seguir en el camino del fortalecimiento de nuestros servicios y del cuidado de cada afiliado”.
Las elecciones en ANDA se realizan cada cinco años y son una instancia fundamental para la renovación democrática de las autoridades y el cumplimiento de los estatutos institucionales.
“En coincidencia con el mes de nuestro 93 aniversario, estas elecciones fueron una demostración contundente de la naturaleza mutual y asociativa de ANDA” destacó Abi Saab.
Con más de 90 años de trayectoria la institución busca contribuir al bienestar integral y la salud de sus socios. Esto se suma a los servicios financieros, garantía de alquiler, atención médica y odontológica, turismo y pago de pasividades, entre otras prestaciones que se ofrecen a más de 260.000 familias en todo el país.
¿Encontraste un error?