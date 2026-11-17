El nuevo Consejo Administrativo Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), de acuerdo a los resultados, estará integrado por Rose Marie Buruzangaray como presidente, Romano Sorribas como vicepresidente, Pablo López como secretario, Leticia de Brun como prosecretaria y Marco Cattáneo como vocal.

El proceso fue fiscalizado por la Corte Electoral con 105 circuitos distribuidos en todo el país.

El actual presidente Fernando Abi Saab expresó: “La instancia se destacó por una excelente organización en todos los circuitos, y sobre todo por la amplia convocatoria alcanzada y el clima de alegría vivido en cada localidad. Esto nos entusiasma a seguir en el camino del fortalecimiento de nuestros servicios y del cuidado de cada afiliado”.

Las elecciones en ANDA se realizan cada cinco años y son una instancia fundamental para la renovación democrática de las autoridades y el cumplimiento de los estatutos institucionales.

“En coincidencia con el mes de nuestro 93 aniversario, estas elecciones fueron una demostración contundente de la naturaleza mutual y asociativa de ANDA” destacó Abi Saab.

Con más de 90 años de trayectoria la institución busca contribuir al bienestar integral y la salud de sus socios. Esto se suma a los servicios financieros, garantía de alquiler, atención médica y odontológica, turismo y pago de pasividades, entre otras prestaciones que se ofrecen a más de 260.000 familias en todo el país.

