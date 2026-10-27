Mapfre vuelve a liderar el mercado asegurador de América Latina y consolida su posición en Uruguay

Mapfre consolida su presencia tanto en América Latina como en Uruguay. Según el último informe de Mapfre Economics, el Servicio de Estudios de Mapfre, la compañía fue la mayor aseguradora de América Latina por volumen de primas en 2025, con US$ 11.044 millones y una cuota de mercado regional del 5,1%.

El resultado le permitió recuperar el primer lugar del ranking regional, en un contexto de moderación del crecimiento del sector asegurador latinoamericano. En 2025, el mercado alcanzó los US$ 218.345 millones en primas, un 1,5% más que el año anterior.

En Uruguay, el desempeño también fue positivo. Al cierre de junio de 2026, el mercado asegurador local alcanzó los US$ 640,6 millones en primas emitidas, con un crecimiento de 3,31%. En el mismo período, Mapfre Uruguay incrementó sus primas un 4,97%, creciendo 1,66 puntos porcentuales por encima del mercado.

Este desempeño llevó a la compañía a alcanzar una participación de mercado del 15,39%, 0,22 puntos porcentuales más que en el mismo período anterior, y a consolidarse como la aseguradora privada con mayor participación en Uruguay.

Una estrategia diversificada en América Latina

El informe de Mapfre Economics destaca el modelo de negocio diversificado de Mapfre en América Latina como uno de los factores que contribuyeron a su regreso al primer lugar del ranking regional. La presencia de la compañía en distintos mercados y segmentos permitió compensar las variaciones registradas en cada país y sostener una evolución positiva en un escenario de comportamientos dispares.

La evolución también fue diferente entre los principales segmentos del mercado latinoamericano. Mientras No Vida creció 4,6%, hasta alcanzar los US$ 127.300 millones, el negocio de Vida retrocedió 2,6%, hasta los US$ 91.000 millones, principalmente por la evolución del mercado brasileño.

Liderazgo también en No Vida

Mapfre también mantuvo el primer lugar en el segmento No Vida en América Latina, con US$ 7.329 millones en primas y una cuota de mercado del 5,8%.

Los resultados reflejan la presencia de la compañía en distintos mercados y segmentos, con liderazgo regional, crecimiento por encima del mercado en Uruguay y una participación local que alcanza el 15,39%.

