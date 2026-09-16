Mapfre vuelve a Expo Prado con propuestas para proteger el presente y planificar el futuro

Mapfre vuelve a estar presente en Expo Prado 2026, uno de los principales puntos de encuentro entre el campo y la ciudad. Este año, la compañía llega al Pabellón de España con un espacio pensado en torno a dos propuestas: proteger bienes centrales de la vida cotidiana, como el hogar y el auto, y acompañar la planificación a futuro a través del ahorro y la protección.

Durante la exposición, que se desarrollará hasta al 20 de setiembre, los visitantes podrán conocer el Combo Auto + Hogar, así como Ahorro Seguro, esta última es una solución que permite construir un respaldo económico a largo plazo y, al mismo tiempo, contar con la protección de un seguro de vida.

«Hoy vemos una mayor preocupación por dos aspectos muy concretos: cómo proteger el patrimonio que forma parte de nuestra vida cotidiana y cómo prepararnos para lo que viene. Por eso este año organizamos el stand en torno a estas dos propuestas. Buscamos acercar información y herramientas que permitan tomar decisiones de manera más simple y con mayor tranquilidad», afirmó Marianne Delgado, CEO de Mapfre Uruguay.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz, junto a Marianne Delgado, CEO de Mapfre Uruguay, y Alberto Charro , presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay.

Uno de los ejes del stand será el Combo Auto + Hogar, una propuesta que reúne la protección de dos bienes centrales para las personas y las familias.

Fenómenos como temporales, lluvias intensas e inundaciones han ganado visibilidad y contribuido a poner la prevención en un lugar cada vez más relevante para las familias. La compañía ofrece alternativas de cobertura frente a distintos riesgos que pueden afectar la vivienda y sus bienes. El interés por este tipo de protección también se refleja en la evolución de las contrataciones de Mapfre Uruguay: las nuevas pólizas de Hogar pasaron de 3.318 en 2024 a 4.283 en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 29% en un año.

En Auto, Mapfre cuenta con distintas alternativas que permiten adaptar la protección a las necesidades de cada cliente, con coberturas claras, personalizadas y fáciles de gestionar.

A través del Combo Auto + Hogar, Mapfre propone una mirada integral sobre la protección cotidiana, reuniendo en una misma propuesta soluciones para el vehículo y la vivienda.

Ahorro Seguro: protección y planificación a largo plazo

El segundo eje del stand estará dedicado a Ahorro Seguro, una solución que combina ahorro de largo plazo con la protección de un seguro de vida.

La propuesta permite construir progresivamente un respaldo económico y puede acompañar distintos objetivos de futuro, como la educación de los hijos, el retiro o la concreción de proyectos personales.

De esta manera, Mapfre busca acercar una alternativa para quienes quieren comenzar a planificar a largo plazo, combinando en una misma solución la posibilidad de ahorrar con la tranquilidad de contar con protección para su familia.

La nueva identidad de Mapfre llega al Prado

La presencia en Expo Prado se da, además, en el marco del despliegue de la nueva identidad de Mapfre, que refleja la evolución que viene atravesando la compañía. Más allá de la renovación visual, la nueva identidad acompaña una transformación orientada a simplificar procesos, incorporar nuevas herramientas y construir una relación cada vez más cercana y directa con los clientes.

Expo Prado representa así una oportunidad para trasladar esa evolución a una experiencia concreta, generando un espacio de encuentro para conversar con las personas, conocer sus necesidades y acercar soluciones de manera simple y accesible.

Con esta nueva presencia en la exposición, Mapfre reafirma su apuesta por estar cerca de las personas, acompañándolas tanto en la protección de lo que construyeron como en la planificación de lo que viene.

