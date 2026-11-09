Locanda celebró la graduación de la primera generación de crupieres

La primera generación de egresados de la escuela de crupieres recibió el viernes 6 de noviembre sus diplomas. Se espera que una parte significativa de quienes completaron la formación se incorporará al equipo de Locanda Casino by Cipriani, cuya apertura está prevista para la segunda quincena de diciembre.

La graduación vincula la formación profesional con oportunidades concretas de trabajo y acompaña la preparación de una nueva propuesta de entretenimiento para Punta del Este.

Para Locanda, la conformación del equipo es una parte central del proyecto: la experiencia del visitante dependerá tanto de las instalaciones y la tecnología como de la forma en que sea recibido y atendido.

La selección, formación y desarrollo de los profesionales apuntan a construir una cultura de trabajo basada en la excelencia, la colaboración y la vocación de servicio. El objetivo es que los integrantes del equipo sean también anfitriones, capaces de transmitir cercanía y confianza, y de ofrecer una atención personalizada que refleje la tradición de hospitalidad de Cipriani.

“Estamos realizando una importante inversión en tecnología e innovación, pero tenemos muy claro que nuestro verdadero diferencial será la hospitalidad. Podemos tener las máquinas más modernas y las mejores instalaciones, pero lo que hará que nuestros clientes quieran regresar será cómo los hagamos sentir. Y eso depende de nuestra gente. Nuestro staff es, sin duda, nuestro activo más valioso”, señalaron desde la Gerencia General del casino.

Locanda Casino by Cipriani contará con más de 125 máquinas tragamonedas de última generación y 15 mesas de juego. La oferta incluirá ruleta, craps, baccarat, blackjack y distintas variantes de póker, con una propuesta moderna y de nivel internacional.

El casino busca ofrecer un espacio en el que el entretenimiento y la hospitalidad se complementen, en un ambiente sofisticado, cercano y acogedor. La atención a los pequeños detalles será parte de esa experiencia: una bienvenida cálida, recordar el nombre de un cliente y procurar que cada persona se sienta reconocida y valorada.

Innovación y tecnología

La innovación será otro de los pilares de Locanda Casino by Cipriani. El proyecto incorporará sistemas avanzados de videovigilancia y análisis especializado de la actividad de juego, junto con fichas que utilizan tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para fortalecer la seguridad y la trazabilidad de las operaciones.

A estas herramientas se sumará equipamiento automatizado de última generación para la gestión de cajas y bóvedas. La incorporación de estas soluciones apunta a alcanzar elevados estándares de seguridad, eficiencia operativa y transparencia, integrando la tecnología en el funcionamiento del casino y en el servicio a sus clientes.

La propuesta pone estas herramientas al servicio de una relación personal con los visitantes. Locanda busca construir vínculos duraderos con sus clientes, con una atención que cuide los detalles en cada visita y genere motivos para regresar. La preparación del equipo humano acompaña esa visión, en la que la calidad del servicio tiene un lugar tan relevante como el equipamiento.

La apertura de Locanda Casino by Cipriani ampliará la oferta de entretenimiento de Punta del Este y reafirmará el compromiso de Cipriani con Uruguay y con el desarrollo del destino turístico. La inversión en tecnología y la formación de profesionales forman parte de esa apuesta. La entrega de diplomas y la incorporación de gran parte de los egresados al casino vinculan ese compromiso con nuevas oportunidades de trabajo.