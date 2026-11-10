Llegó el Black Friday más grande del Uruguay a Tienda Inglesa con hasta 65% de descuento

Volvió a Tienda Inglesa una de sus principales iniciativas comerciales: el Black Friday. Hasta el domingo 15 de noviembre, la propuesta incluirá más de 6.500 ofertas, hasta agotar stock.

Los clientes de la Tienda podrán acceder a descuentos de hasta 65% en Smart TV y audio, pequeños electrodomésticos, climatización y aires acondicionados. A su vez, habrá hasta 60% de descuento en artículos de tecnología, hasta 50% en grandes electrodomésticos y hasta 55% en bazar y textil.

Por otro lado, se podrá aprovechar una bonificación de hasta un 40% en artículos de ferretería, juguetería y deportes. También en productos seleccionados como jacuzzis, muebles de jardín y accesorios para la playa.

En tanto, se podrá acceder hasta un 30% de descuento en marcas seleccionadas de alimentos, cervezas, perfumería y limpieza. Se destaca un 30% en todas las marcas de vinos, según las bases y condiciones de la promoción.

La promoción estará disponible en las tiendas físicas, a través de la web y de la aplicación móvil. Para conocer las bases condiciones del Black Friday de Tienda Inglesa se puede ingresar a www.tiendainglesa.com.uy.

