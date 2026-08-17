Lentes de contacto: más opciones, comodidad y soluciones para cada necesidad visual

Durante mucho tiempo, los lentes de contacto fueron vistos como una opción reservada para unos pocos. Ya fuera por su costo, por la dificultad para conseguirlos y mantenerlos, o por la idea de que resultaban incómodos o difíciles de adaptar, muchas personas descartaban esa posibilidad incluso antes de consultar con un especialista.

Sin embargo, esa realidad cambió. Los avances tecnológicos permitieron desarrollar materiales más cómodos, seguros y versátiles, mientras que una mayor variedad de diseños hace posible responder a prácticamente cualquier necesidad visual. Al mismo tiempo, el acceso también se amplió gracias a una red de distribución que llega a las ópticas de todo el país.

Ese es el objetivo que impulsa el trabajo de GLC, fabricante y representante de lentes de contacto en Uruguay: acercar soluciones visuales de calidad para que cada usuario encuentre la opción que mejor se adapta a sus necesidades.

"La tecnología avanzó muchísimo en los últimos años. Hoy contamos con mejores materiales, mejor instrumental para estudiar cada caso y una enorme variedad de diseños que nos permite ofrecer soluciones para situaciones que antes eran muy difíciles de resolver", explica Daniela Garese, directora técnica de GLC.

Una prueba sencilla y sin costo

Hoy probar lentes de contacto es mucho más simple de lo que muchas personas imaginan.

En la mayoría de las ópticas que cuentan con consultorio es posible realizar una adaptación de prueba. Esto permite que quienes nunca utilizaron lentes de contacto puedan experimentarlos antes de decidir.

“Hoy es un buen momento para invitar a la gente a probarlos. Muchas personas creen que los lentes de contacto no son para ellas, cuando en realidad existen muchísimas más alternativas que hace algunos años", señala Daniela.

La evolución de los materiales permitió ampliar considerablemente las opciones disponibles. Y actualmente existen lentes descartables diarios, mensuales y diseños especialmente desarrollados para diferentes graduaciones, astigmatismos, presbicia y necesidades visuales más complejas.

Según explica Daniela, la clave ya no pasa por encontrar "un" lente de contacto, sino por elegir el indicado para cada persona.

"Cuando elegimos un lente tenemos que conocer qué necesita el usuario. A partir de eso podemos seleccionar el material y el diseño más adecuado para cada caso", afirma.

Otro de los grandes avances llegó de la mano de los nuevos materiales. La incorporación de silicona y otras innovaciones permitió fabricar lentes más humectables, más cómodos y con mayor transmisión de oxígeno hacia la córnea, mejorando significativamente la experiencia de uso.

Derribar mitos

Quienes utilizan lentes de contacto suelen descubrir beneficios que van mucho más allá de la corrección visual. Practicar deportes, cocinar, trabajar en consultorios, realizar tareas manuales o de precisión, e incluso asistir a un evento especial sin usar armazones son algunas de las situaciones en las que ofrecen una mayor comodidad.

Sin embargo persisten algunas creencias que llevan a muchas personas a pensar que los lentes de contacto no son para ellas.

Una de las más frecuentes es creer que producirán molestias o alergias. Sin embargo, según explica Daniela, muchas veces esas situaciones se resuelven simplemente utilizando otro material o una solución de mantenimiento diferente. Otra idea instalada es que son difíciles de colocar o de adaptar. La realidad es que los avances en materiales y diseños hicieron que ese proceso sea hoy mucho más sencillo que años atrás.

Además de ampliar la variedad de soluciones, GLC trabaja para que los lentes de contacto estén disponibles en ópticas de todo Uruguay, independientemente de dónde viva el usuario. A eso se suman promociones y descuentos que muchas ópticas ofrecen de forma habitual, haciendo que el acceso sea cada vez más posible.

“Hoy tenemos soluciones para prácticamente todos los casos. La invitación es animarse: acercarse a una óptica, consultar con un especialista y descubrir la comodidad de usar lentes de contacto.