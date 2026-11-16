Lenovo nombra a Amar Babu nuevo presidente global de Motorola

Amar Babu, quien actualmente se desempeña como vicepresidente sénior de Lenovo y presidente de Asia Pacífico (AP), estará al frente de Motorola mientras la compañía continúa expandiendo sus dispositivos y experiencias más inteligentes para consumidores y empresas de todo el mundo.

Como componente clave de la visión de inteligencia artificial personal de Lenovo, Amar buscará aprovechar el sólido legado de innovación de la marca, acelerar el crecimiento del segmento premium, ampliar el ecosistema de dispositivos inteligentes de la compañía y fortalecer su participación de mercado en mercados estratégicos, incluida América Latina.

Trayectoria en Lenovo

Durante los más de cinco años de liderazgo de Amar, Asia Pacífico se transformó en un negocio más equilibrado y diversificado, y en uno de los principales motores de crecimiento de Lenovo. La región mantuvo la posición número #1 en el mercado de PCs, mientras que el negocio de dispositivos móviles registró un crecimiento destacado. En India, Motorola alcanzó casi un 9 % de participación de mercado y se convirtió en el segundo fabricante de smartphones (OEM) en Japón. Por su parte, el negocio de infraestructura logró un crecimiento rentable y una participación de mercado cercana a los dos dígitos, mientras que Soluciones y Servicios continuó consolidando su posición de liderazgo en la industria y aumentó significativamente la participación de los servicios avanzados en su negocio, hasta superar el 50%.

Desde su incorporación a Lenovo en 2007, Amar ocupó diferentes puestos de liderazgo en áreas como gestión empresarial, operaciones, servicios y dirección de mercados. Antes de sumarse a Lenovo, trabajó en Intel, HCL y Citibank, donde desempeñó diversas funciones de gestión, operaciones y carácter técnico.

En su nuevo cargo, Amar reportará a Luca Rossi, responsable global del Grupo de Negocios de Dispositivos Inteligentes (IDG, por sus siglas en inglés). A corto plazo, continuará desempeñándose como presidente de Asia Pacífico, mientras trabaja estrechamente con el equipo directivo de Motorola para iniciar la transición hacia su nueva función.

Tecnología inteligente y humana

"Amar es un líder sólido que ha logrado resultados consistentes. Estoy convencido de que aportará su amplia experiencia en ventas, operaciones, relaciones con socios y clientes, y gestión empresarial para seguir impulsando el éxito global de Motorola", afirmó Luca Rossi, vicepresidente ejecutivo de Lenovo y presidente del Grupo de Dispositivos Inteligentes.

«De cara al futuro, nuestro objetivo sigue siendo claro: continuar elevando el nivel de nuestro portafolio premium de Motorola, crear experiencias relevantes para los consumidores a través de nuestros dispositivos y hacer realidad una tecnología que sea inteligente y profundamente humana", agregó Rossi.

Luca continuará ejerciendo como presidente global interino de Motorola hasta el cierre del año calendario.