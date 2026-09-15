Latin Securities llevó su encuentro anual a Madrid con una agenda sobre liderazgo, economía y futuro

Madrid fue el escenario elegido por la firma de servicios financieros Latin Securities para la primera edición europea de su Latin Annual Meeting, un encuentro que hasta ahora había tenido como sede a Punta del Este.

La jornada, realizada hoy 15 de septiembre en la Fundación Pablo VI de la capital española, reunió a figuras de la política internacional, la ciencia y el deporte para abordar algunos de los asuntos que atraviesan la economía y los mercados: la estabilidad institucional, las transformaciones tecnológicas, la incertidumbre geopolítica y el liderazgo.

La agenda combinó conferencias individuales con entrevistas a cargo de periodistas y figuras públicas. El programa comenzó con la apertura de Eduardo Tapia, presidente del Grupo Latin, y Matías Sagaseta, CEO y vicepresidente de Latin Securities Uruguay, y continuó con la participación de Mariano Rajoy, Justin Trudeau, Franco Colapinto, a quien Latin Securities patrocina, Mariano Sigman y David Cameron.

Franco Colapinto en evento de Latin Securities

Uno de los ejes de la jornada estuvo vinculado con el papel de las instituciones y la calidad de los sistemas democráticos en la construcción de sociedades estables. El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, que ocupó el cargo entre 2011 y 2018, abordó el escenario geopolítico global, la fragmentación del comercio y los desafíos que plantean la deuda pública y la inflación estructural.

En su intervención, también puso el foco en la relación entre democracia, libertad económica y bienestar. “Las democracias liberales no se acaban en el ejercicio de derecho al voto, sino que deben defender sus otros valores importantes: la pluralidad, la libertad empresarial, la primacía de la ley, el estado de derecho. Estos valores hacen de las democracias liberales el mejor sistema para gobernar y alcanzar los mayores niveles de bienestar”, afirmó.

La participación de Rajoy permitió incorporar a la conversación la experiencia española en materia de gestión de crisis y reformas económicas, así como los desafíos que enfrentan los gobiernos para preservar la previsibilidad que requieren las inversiones. Su exposición también planteó conexiones con los procesos de transformación económica que atraviesan distintos países del Cono Sur.

Mariano Rajoy en evento de Latin Securities

La agenda política también contó con la participación de David Cameron, primer ministro del Reino Unido entre 2010 y 2016, quien fue entrevistado por Cayetana Álvarez de Toledo. Su intervención estuvo centrada en el liderazgo político ante las crisis globales, la estabilidad de los mercados y las consecuencias del Brexit. También abordó los desafíos de seguridad internacional y el impacto de los conflictos actuales sobre la economía.

Otro de los invitados internacionales fue Justin Trudeau, primer ministro de Canadá entre 2015 y 2025. En conversación con Álvarez de Toledo, el exmandatario abordó la transición energética, la integración de los mercados norteamericanos y las políticas industriales frente a la competencia global.

La inteligencia artificial y la capacidad de atraer capital para desarrollar nuevas tecnologías también formaron parte de la agenda. Canadá, que cuenta con una trayectoria destacada en investigación básica en IA, enfrenta el desafío de consolidar ese ecosistema frente a la competencia de Silicon Valley, Europa y Asia.

En ese contexto, Trudeau planteó una mirada sobre los modelos económicos que pueden desarrollarse en un escenario de incertidumbre comercial. “Canadá, Australia, Corea y Singapur ofrecen un modelo económico renovable, sin Trump y sin incertidumbre”, sostuvo.

El desafío de construir una trayectoria

La agenda del Latin Annual Meeting también incorporó perspectivas alejadas de la discusión estrictamente política o financiera. El neurocientífico, divulgador y escritor Mariano Sigman ofreció una conferencia individual sobre el comportamiento humano, la toma de decisiones y la manera en que las personas interpretan sus propias trayectorias.

Justin Trudeau en evento de Latin Securities

Su exposición invitó a reflexionar sobre cuánto de lo que se atribuye a las decisiones personales está condicionado por las circunstancias y la suerte. “Somos ciegos a la distribución que vimos. Y a la suerte de haber caído en cierta situación; y es más plausible a la idea de que fueron decisiones propias. La gratitud y reconocer la suerte es óptimo incluso en la toma de decisiones”, señaló.

La participación de Sigman sumó una dimensión vinculada con la percepción, el aprendizaje y la forma en que las personas construyen explicaciones sobre sus éxitos y fracasos. En un encuentro orientado a pensar el futuro y las oportunidades, su mirada puso el foco en los factores que inciden en las decisiones individuales y colectivas.

El deporte aportó otra perspectiva. Franco Colapinto, piloto argentino de Fórmula 1, conversó con el comediante, presentador y productor español David Broncano sobre su historia, su actualidad y el camino recorrido hasta llegar a la máxima categoría del automovilismo.

La trayectoria del piloto permitió incorporar al encuentro una conversación sobre esfuerzo, oportunidades y acompañamiento. “Nada de todo esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de mi familia, mi mánager y de todos los que apostaron por mí cuando recién iniciaba”.

Su participación cerró el bloque de entrevistas con una mirada personal sobre la construcción de una carrera y la importancia de las redes de apoyo que hacen posible el desarrollo de un proyecto.