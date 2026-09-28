La Positiva: una empresa familiar que conserva sus raíces mientras innova y se expande

La Positiva llegó a la Rural del Prado 2026 con los productos que forman parte de su historia: dulce de leche, queso provolone, muzzarella, danbo, quesos untables, salsas y yogures. La empresa, fundada en 1930 por la familia Davyt, inmigrantes piamonteses, fue una de las protagonistas del pabellón de Italia, donde el chef Hugo Soca realizó una receta en vivo utilizando el dulce de leche tradicional de la compañía.

La presentación del evento estuvo a cargo del embajador italiano, Fabrizio Petri, quien destacó la calidad de los productos de la empresa ubicada en Colonia Valdense. Durante la elaboración, Soca también destacó el dulce de leche dietético de La Positiva y recomendó a los presentes probarlo. Según explicó, además de ser delicioso, no se percibe que no contiene azúcar y contó que lo utiliza en su restaurante.

Embajador de Italia, Fabrizio Petri, Gabriel Davyt, Hugo Soca, Fiorella Davyt y Rosana Wolcan.

Al finalizar la demostración, los asistentes pudieron probar los biscottis - galletas tradicionales italianas-, preparados por el chef y visitar el stand de La Positiva, donde las promotoras, vestidas con los trajes típicos de la colonia piamontesa, presentaron los productos de la empresa.

Recetas de los abuelos y nuevos productos

La historia de La Positiva comenzó en 1930, cuando el abuelo de Gabriel Davyt fundó la empresa. Hoy, Gabriel dirige la compañía junto a su socia, Rosana Wolcan, y las hijas de ambos: Fiorella y Valentina, integrantes de la tercera y cuarta generación de la familia.

La compañía emplea en forma directa a 90 personas en Colonia Valdense, una ciudad de 4.000 habitantes.

El dulce de leche tradicional continúa siendo, en palabras de Gabriel Davyt, el “producto estrella” de La Positiva. Pero con el paso de los años, las nuevas generaciones fueron incorporando nuevas variedades: tradicional premium, dietético, light y dulce de leche para confitería.

A ese desarrollo se sumaron otros productos, como las salsas cheddar y los yogures.

La expansión también llegó a los mercados internacionales. Hace un año y medio, La Positiva comenzó a exportar su dulce de leche tradicional a Brasil. El próximo mercado objetivo es Paraguay y luego Chile.

La incorporación de las nuevas generaciones a la empresa también se refleja en sus distintas áreas. Fiorella Davyt, hija de Gabriel y Rosana, forma parte de la cuarta generación y se dedica a la comunicación de la compañía. Para ella es “un orgullo empezar a involucrarse” en una empresa con tantas generaciones de historia.

Medallas para sus productos

La evolución de la empresa también estuvo acompañada por reconocimientos en distintos concursos. En el Segundo Concurso Uruguayo de Dulce de Leche 2025, el dulce de leche de la línea tradicional de La Positiva obtuvo medalla de oro.

Dulce de leche La Positiva en la Rural del Prado 2026.

El dulce de leche dietético, que no contiene azúcar, es apto para diabéticos y está aprobado por la Asociación de Diabéticos del Uruguay, obtuvo la medalla de plata en ese concurso.

En 2025, además, durante el Encuentro de Quesos en Chile, el queso muzzarella de La Positiva obtuvo medalla de oro y la salsa cuatro quesos recibió la medalla de plata.

El próximo desafío llegará el 14 y 15 de octubre, cuando La Positiva participe del 20° Concurso Nacional e Internacional de Quesos del Uruguay, organizado por la Asociación de Desarrollo Económico del Este de Colonia.

Un producto que mira hacia el centenario

Mientras la empresa proyecta nuevos mercados y productos, también prepara el regreso de uno que forma parte de su historia.

En la sala museográfica de La Positiva, ubicado en Colonia Valdense, se exhibe una maqueta de un caramelo gigante con papel dorado, en honor al dulce que marcó a varias generaciones hace más de 60 años.

La directora de La Positiva, Rosana Wolcan, adelantó que la empresa espera volver a lanzar este caramelo al mercado en 2030, cuando cumpla 100 años, aunque esta vez en una versión modernizada.

Así, mientras la familia prepara la llegada de una nueva generación, La Positiva proyecta su próximo siglo sin dejar atrás los productos que construyeron su historia.