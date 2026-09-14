"La leche te suma": Conaprole presente en la Expo Prado 2026 con tecnología, innovación y aprendizaje para niños

La actividad contó con la presencia de autoridades de la Cooperativa, medios de comunicación, socios estratégicos y escolares.

El CEO, Gabriel Valdés, comenzó hablando del aniversario de Conaprole: “Es un año muy especial para nosotros, son nuestros primeros 90 años, de una Cooperativa que es 100% uruguaya”.

En su discurso, Valdés mencionó la importancia de innovar y estar cerca de los consumidores con las nuevas tendencias. Resaltó lanzamientos de la compañía, tales como el yogur griego con y sin azúcar, el Colet deslactosado y la nueva edición de Dulce de leche receta casera por motivo de los 90 años.

La cooperativa de todos los uruguayos plasmó en el stand el recorrido de la leche de forma creativa y lúdica para el entendimiento de los más chicos, transmitiendo un mensaje importante: la leche te suma.

Durante la inauguración se reafirmó la importancia del consumo de leche para el crecimiento y desarrollo de los niños. Se puso especial énfasis en los beneficios que aporta la leche, tales como energía, vitalidad, minerales, proteína y calcio. En tal sentido, para Conaprole es clave el apoyo de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP), como actor referente en la promoción de la salud de los niños.

Desde Conaprole aseguran que proyectan sus próximos 90 años siempre a la vanguardia en innovación, sostenibilidad y tecnología. Prueba de ello fue incorporar en su stand un robot que se encargó de guiar el recorrido de la leche, informar sobre los procesos y luego poner a prueba a los visitantes con un Conamigos quiz.

Como referente en el consumo de los uruguayos, Valdés resaltó el impacto que tiene la lechería en el desarrollo del país. El propósito de la Cooperativa es seguir haciendo historia en el futuro de todos los uruguayos, generar valor en los productores y para todos los uruguayos. El CEO destacó que la Cooperativa exportó casi 750 millones de dólares en su último Ejercicio, subrayando que todo ese valor agregado queda en el país.

El encuentro concluyó con la participación de la Escuela N°95 Unión Europea, la cual fue invitada especialmente para recorrer el stand y disfrutar de las experiencias. El stand estará abierto, entre las 10:00 y las 20:00 horas. hasta el domingo 20 de setiembre.

