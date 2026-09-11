Itaú vuelve al ruedo de Expo Prado para encontrarse con clientes, socios y el agro

Del 11 al 20 de setiembre, Itaú vuelve a participar de Expo Prado, reafirmando su cercanía con el sector agropecuario. Bajo el concepto “Volvemos al ruedo”, el banco propone un espacio pensado para recibir a clientes, socios comerciales y visitantes, y generar posibilidades para el agro.

Una vez más, Itaú está ubicado frente al ruedo, con un stand diseñado para combinar experiencia, atención personalizada y espacios de encuentro. La propuesta busca consolidar al banco como un punto de conexión entre personas, empresas y productores del sector.

“Estar presentes un año más en el mayor evento del agro es parte de una estrategia de cercanía y de largo plazo con las empresas y productores que impulsan la actividad productiva de nuestro país. Itaú es el banco privado que más respaldo financiero brinda al agro, con una propuesta de valor que evoluciona constantemente. Buscamos combinar conocimiento del negocio, una mirada regional y soluciones financieras a medida para acompañar decisiones de inversión, crecimiento sostenible y expansión en contextos cada vez más desafiantes”, señaló Valentín Martínez, director de Itaú Corporate Uruguay.

La fachada del stand tiene una arquitectura contemporánea, con el naranja característico de Itaú como protagonista. Cuenta también con una gran pantalla LED destinada a contenidos de marca y dinámicas interactivas con el público en general.

El espacio interior funciona durante toda la muestra como un lugar para hacer una pausa, trabajar, conversar y, especialmente, encontrarse. Está organizado en diferentes áreas: un espacio de cowork con wifi gratuito, puntos de carga de celulares, estufa a leña, living con juegos de caja y cafetería, así como oficiales de atención de agencia y AFAP Itaú. También hay espacios destinados a atención personalizada para clientes de Itaú Corporate e Itaú Empresas.

Asimismo, el banco pone a disposición su oferta de financiamiento con foco en riego, maquinaria y encalado de suelos, con plazos de pago acordes a la inversión, así como cobertura de commodities. En este sentido, el banco ofrece la posibilidad de cerrar precios de soja, trigo y colza, lo que permite a los productores ir capturando precios a lo largo de la zafra sin comprometer volumen físico.

“En Itaú impulsamos de forma permanente el desarrollo de soluciones digitales que simplifican la gestión financiera de nuestros clientes. Hoy, por ejemplo, los productores pueden invertir excedentes de liquidez en instrumentos como depósitos locales en dólares o Letras de Regulación Monetaria de manera simple, segura y completamente digital desde la web del banco. Del mismo modo, pueden solicitar vales de corto plazo para cultivos o la compra de ganado sin necesidad de trasladarse a una sucursal. Sabemos que el tiempo es un recurso valioso, por eso trabajamos para acercarles herramientas que les permitan operar con mayor agilidad, optimizar la rentabilidad de sus fondos y gestionar sus necesidades financieras desde cualquier lugar del país”, afirmó José Zerbino, gerente de Agronegocios de Itaú Uruguay.

Visa Agro, cerca de quienes producen

Los visitantes también pueden solicitar la tarjeta de crédito Visa Agro, un producto diseñado especialmente para el sector productivo que permite realizar pagos a 180 días sin intereses en comercios seleccionados. “Visa Agro fue pensada para simplificar la gestión cotidiana de los productores: concentrar pagos, ordenar los gastos y dar acceso a plazos acordes a los ciclos del negocio”, agregó Zerbino.

Quienes utilicen esta tarjeta podrán acceder a beneficios en empresas adheridas como Almacén Rural, ARU, Clipex, Corporación de Maquinaria SA, Criollos, CUM, Farmquip, Fierro Fertil, Hereford, Interagrovial, Maccio, Pertilco, Rasa, Simagro, Steel Agro, Sureña, Turbo Power, Veterinaria Bortagaray, Veterinaria El Timbó, Veterinaria Fraschini, Woslen y Esc. Zambrano, entre otras.

Beneficios para clientes

Los clientes Itaú pueden acceder a distintos beneficios y experiencias exclusivas. Entre ellos se encuentra el canje de millas Itaú Volar para acceder a entradas a Expo Prado y Plaza Prado, además de promociones y descuentos con tarjetas Itaú en comercios vinculados a la moda, gastronomía y sector agropecuario.

Música, encuentros y experiencias

La agenda de Itaú en Expo Prado también tendrá a la música como protagonista. El sábado 12 de setiembre a las 18:00 horas, Márama se presentará en el stand del banco con un show de entrada libre.

A su vez, el banco organizará diferentes instancias de relacionamiento a lo largo de la semana. El lunes 14 de setiembre a las 12:30 horas tendrá lugar un almuerzo con socios comerciales, como espacio para fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades.

Por otra parte, el miércoles 16 de setiembre a las 18:30 horas se realizará un evento dirigido a clientes de Itaú Corporate, Itaú Personal Bank e Itaú Empresas, que contará con la participación del Ing. Agrónomo y productor Ignacio Lartirigoyen y Andrés Repetto, periodista y analista internacional especializado en geoplítica.

Así, Itaú vuelve al ruedo con una propuesta que combina negocios, vínculos y experiencias: un espacio para seguir cerca del agro, de los clientes, socios y la comunidad, reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible del sector.