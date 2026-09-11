Humanizar el cuidado de la salud: el diferencial de Secom en la formación integral de sus acompañantes

Cada 11 de setiembre marca una jornada de reconocimiento hacia una de las figuras esenciales del ecosistema sanitario uruguayo: los acompañantes. Ese día se celebra en Uruguay el Día del Servicio de Acompañanantes, así como también el Día del Trabajador de la Salud.

Quienes transitan por una internación prolongada o requieren asistencia diaria en sus hogares saben cómo el desarrollo de un tratamiento médico suele estar estrechamente vinculado con la calidad del entorno inmediato y el nivel de atención humana recibida durante ese proceso de vulnerabilidad.

Es allí donde entra en juego el rol del acompañante, quien cumple una labor exigente que requiere preparación, herramientas y compromiso. Secom entendió esta necesidad de profesionalización hace tres décadas y decidió fundar su Escuela de Capacitación.

Este espacio fue diseñado para dotar a los trabajadores de las herramientas técnicas y emocionales que demanda el rol. Hoy recibe a unos 150 alumnos por año y cuenta con el registro oficial del Ministerio de Educación y Cultura. Ese aval estatal respalda un programa intensivo de 250 horas anuales en un encuentro por semana, durante cinco horas.

Abordaje integral

Humanizar el cuidado de la salud implica mirar siempre más allá de la patología que motiva la internación. El cuerpo médico prescribe la medicación mientras el acompañante asume el desafío de sostener el ánimo del individuo durante el día a día. Y esto requiere conocimientos específicos: llamar al paciente por su nombre, anticipar verbalmente los procedimientos clínicos u ofrecer una escucha activa reducen la ansiedad y el miedo de una forma natural y cuidada.

El estado de ánimo influye directamente en la respuesta física general. Un trato digno y empático favorece el reposo efectivo e incentiva la motivación personal para superar los obstáculos diarios que impone cualquier dolencia médica. Por este motivo, el programa educativo de Secom le dedica un espacio protagónico a la psicología aplicada. Brinda estrategias efectivas para identificar señales tempranas de tristeza o estrés agudo. El profesional capacitado aprende a leer los silencios y las inquietudes postergadas. Entender estas emociones facilita intervenciones precisas para brindar consuelo y seguridad plena en los momentos críticos.

Servicio de acompañantes. Foto: Archivo

Destrezas técnicas

El manejo de la intimidad ajena requiere un tacto particular y una ejecución milimétrica. Las habilidades prácticas centrales entrenadas a lo largo del año académico abarcan los procedimientos de higiene indispensables para quienes guardan cama. Modificar la postura de un adulto mayor, realizar un baño completo o facilitar el cambio de indumentaria demandan técnicas motrices precisas. Dominar estos movimientos resulta imperativo para evitar lesiones cutáneas y resguardar la dignidad del asistido. Por eso, los primeros auxilios y el seguimiento de la pauta de medicación forman parte del núcleo duro del curso.

En este escenario, el trabajador funciona como un puente de información de inmenso valor entre la familia preocupada y los profesionales tratantes, para así tener herramientas que garanticen intervenciones rápidas ante complicaciones inesperadas.

La discreción absoluta y la confidencialidad atraviesan transversalmente todas las materias del programa. Quien asiste a un paciente crónico o terminal accede al círculo más íntimo de su vida, y preservar esa información privada constituye un pilar ético innegociable dentro de las pautas de comportamiento exigidas.