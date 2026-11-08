Green Concept Carrasco: cómo es el proyecto premiado internacionalmente que avanza con su segunda torre

Green Concept Carrasco abrió la preventa de Torre Bosque, su segunda torre, tras comercializar el 80% de los apartamentos de Torre Parque en poco más de un año. El avance coincide con un reconocimiento en los World Property Awards 2026-2027, que distinguieron la arquitectura del proyecto en la categoría Architecture Multiple Residence.

Desarrollado por la uruguaya Dwell Developers junto a Boreal, creadora de la marca Green Concept en Chile, el emprendimiento contempla 252 apartamentos en tres torres bajas sobre un predio de 15.000 metros cuadrados. Está ubicado en Carrasco Este, entre el Parque Lavalleja y la playa, a unos 100 metros de la rambla, y dedica más de la mitad de su superficie a espacios verdes.

“Es como vivir en tu balneario favorito, pero sin irte de Carrasco”, resumió el ingeniero Francisco Olaizola, director ejecutivo de Dwell Developers. El concepto combina la proximidad a la naturaleza con servicios compartidos y la seguridad de un conjunto residencial, en un diseño de RMA Arquitectura con paisajismo de Fernando Bianco.

Torre Bosque: la segunda etapa de Green Concept Carrasco

Según Olaizola, las ventas de Torre Parque se aceleraron desde febrero de 2026, cuando comenzó su construcción. “Arrancó bien, pero las ventas realmente se despegaron cuando empezó la construcción”, recordó. Poder ver el avance generó confianza entre quienes evaluaban comprar en pozo.

Con ese antecedente, en octubre comenzó la preventa de Torre Bosque, que tendrá 84 apartamentos de uno, dos y tres dormitorios. Mantendrá la propuesta de la primera torre, pero ofrecerá vistas directas hacia el bosque del Parque Lavalleja.

“Hoy el que compra en Bosque ve el proyecto real, con una torre en obra, y entra en preventa con más plazo. Eso le permite acceder a opciones de compra más financiadas”, explicó el ejecutivo.

Torre Parque tiene prevista su entrega para fines de 2027. Las obras de Torre Bosque comenzarían a principios de ese año y finalizarían a fines de 2028. Más adelante llegará Torre Mar, la tercera y última torre del emprendimiento.

Un premio internacional que destaca la arquitectura y el paisaje

Uno de los rasgos que Olaizola vincula con el reconocimiento internacional es el atrio central. “En lugar de pasillos cerrados tenés un gran patio con un techo vidriado, luz natural y verde que conecta todo”, describió. Esa solución también favorece la iluminación cruzada de los apartamentos.

De acuerdo con el ejecutivo, el premio considera la relación del edificio con su entorno, la distribución de los espacios, los materiales, la sustentabilidad y la seguridad. Destacó los edificios de baja altura, el uso de madera y hormigón visto y el paisajismo con especies nativas, de menores requerimientos de riego.

Las terrazas amplias y la incorporación de vegetación a las circulaciones completan la propuesta. Para Olaizola, la distinción supone una valoración externa del trabajo del equipo y, en particular, de RMA Arquitectura y Fernando Bianco.

Un "barrio privado en altura" dentro de Carrasco

Green Concept fue pensado como un “barrio privado en altura”, según la definición de sus desarrolladores: un conjunto con acceso controlado, espacios de convivencia y servicios, pero integrado a la ciudad. “Hay mucha gente que quiere lo que te da un barrio privado: seguridad, verde, comunidad, que los chicos puedan andar tranquilos. Pero no quiere hacer kilómetros todos los días ni ocuparse del jardín”, sostuvo Olaizola.

Entre sus instalaciones habrá piscina, gimnasio, cowork, rooftop con parrilleros y un supermercado Scan & Go disponible las 24 horas. A esto se suma la cercanía con centros educativos, deportivos y comerciales, y con la avenida Arocena.

El ejecutivo considera que las prioridades de los compradores están cambiando. “Hoy nadie compra un apartamento sin preguntar por la terraza. Y los amenities ya no pueden ser de folleto, tienen que ser cosas que realmente uses”, afirmó. Entre los interesados también hay una proporción importante de inversores, atraídos, según su visión, por las posibilidades de alquiler y el mantenimiento del valor de las unidades.

El proyecto está comprendido en la Ley de Vivienda Promovida, que prevé beneficios fiscales bajo determinadas condiciones. En cuanto al respaldo, cuenta con financiación de Banco Itaú y asesoramiento de Guyer & Regules, Amicorp y 4S Real Estate.

Ing. Francisco Olaizola es director ejecutivo de Dwell Developers, desarrollador de Green Concept

Para Olaizola, el comprador también observa cada vez más quién desarrolla y financia las obras. “En general la gente prioriza calidad de vida sobre metros cuadrados: prefiere algo bien resuelto, cerca de todo y con naturaleza”, señaló.