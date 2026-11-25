Gallito comenzó a recorrer una nueva etapa con la incorporación de inteligencia artificial (IA) a su plataforma digital. La innovación, desarrollada por El País junto a la tecnológica uruguaya Apps UY, busca transformar tanto la experiencia de quienes buscan propiedades como la gestión comercial de las inmobiliarias. La propuesta fue presentada en Visionaria 2026, el foro internacional que organizó KS Innovation - Kopel Sánchez.

Gallito IA incorpora un buscador que permite realizar consultas en lenguaje natural, sin necesidad de recurrir a los tradicionales filtros por barrio, precio, superficie o cantidad de dormitorios. El usuario puede describir qué tipo de vivienda necesita, agregar preferencias y mantener una conversación con un asistente virtual que interpreta sus requerimientos y adapta los resultados.

"Podés preguntarle al Gallito, preguntá sin filtros", destacó Gabriel Verdún, gerente de Producto de El País, al presentar la herramienta. Según explicó, la diferencia está en que el buscador puede interpretar lo que realmente necesita el usuario, incluso cuando sus preferencias van más allá de los parámetros habituales.

"Con los filtros tradicionales ponemos el tipo de operación, lo que queremos comprar, el barrio, la zona y poco más. Hacemos cuatro o cinco clics, pero eso no necesariamente nos lleva a lo que buscamos. Nos ofrece un resultado inmenso y tenemos que empezar a revisar si tiene balcones, si es luminoso o si está cerca de la rambla", señaló.

De Apps Uy, Matías González, Agustín González, Paolo Lemos y Danlee García junto a Gabriel Sanchis, Gabriel Verdún y Silvia Hornos de El País.

La incorporación de IA permite cambiar esa lógica. El interesado puede escribir o expresar verbalmente sus necesidades, como se las plantearía a otra persona, y continuar la conversación si modifica sus preferencias. "La gran mejora para el que busca propiedades es que realmente puede dar cuenta de lo que está buscando. La inteligencia artificial permite interpretar lo que precisa", expresó Verdún.

La herramienta también permite comparar distintas zonas, delimitar áreas directamente sobre un mapa, realizar consultas en varios idiomas y acceder a fotografías, ubicaciones y contactos de los anunciantes. Incorpora, además, una funcionalidad que utiliza IA para visualizar cómo podría quedar un ambiente con determinados estilos de decoración, mobiliario y equipamiento.

Más herramientas para las inmobiliarias

La transformación también alcanza al otro lado del negocio: los operadores inmobiliarios. Gallito IA incorpora un CRM que permite centralizar consultas, administrar contactos, realizar seguimiento de potenciales compradores y coordinar visitas. La intención es simplificar los procesos comerciales y liberar tiempo para que los asesores puedan concentrarse en concretar operaciones.

Una de las funcionalidades presentadas es la integración multiportal, que permite cargar una propiedad una sola vez y distribuirla en distintos canales, entre ellos Gallito, Mercado Libre, InfoCasas y Casasymas.com. Los avisos pueden publicarse, actualizarse, pausarse o darse de baja desde una misma plataforma. Las consultas provenientes de los distintos portales también se concentran en una bandeja unificada.

"Menos tiempo cargando, más tiempo vendiendo", sintetiza la propuesta. Verdún explicó que la integración no se limita a los portales inmobiliarios, sino que también contempla las redes sociales y otros sistemas de gestión que utilizan las empresas.

Otra de las funcionalidades permite automatizar la comunicación comercial en Instagram y Facebook. A partir de los datos y las fotografías de una propiedad, la inteligencia artificial puede generar campañas, carruseles, historias y reels, además de proponer un calendario de publicaciones.

El funcionamiento busca ser sencillo: el operador selecciona una propiedad, la IA prepara los contenidos y el calendario, y el usuario revisa y aprueba las publicaciones antes de su difusión. También puede solicitar contenidos mediante el asistente del CRM o a través de WhatsApp. Los mensajes recibidos por Instagram, Facebook y WhatsApp se integran con las consultas provenientes de los portales en una misma bandeja.

La plataforma incorpora asimismo herramientas para producir imágenes, videos, presentaciones en PDF y otros materiales comerciales, con el objetivo de reducir tiempos y costos de producción.

Sitios web y proyectos inmobiliarios en minutos

Entre las novedades que Verdún destacó durante la presentación aparecen dos soluciones vinculadas con la creación de sitios web. Una permite que las inmobiliarias dispongan de una página propia, integrada con el buscador de inteligencia artificial, el asistente virtual y las funcionalidades de mapas de Gallito.

"Una inmobiliaria puede tener una web propia con toda la tecnología de Gallito, el buscador con inteligencia artificial, el asistente que atiende a toda hora y el mapa", explicó. La propuesta apunta a reducir los tiempos y costos de desarrollo y permitir que operadores de distinto tamaño accedan a herramientas tecnológicas que tradicionalmente requerían inversiones importantes.

La otra funcionalidad está orientada a los desarrolladores inmobiliarios y a la comercialización de proyectos. Mediante la carga de un brochure o documento PDF, la inteligencia artificial puede generar una página web con información sobre unidades disponibles, precios, amenities, fotografías y formas de pago.

"Si tenés un proyecto en pozo, con Gallito IA lo convertís en una página premium. Subís el brochure en PDF y la inteligencia artificial hace el resto", explicó Verdún durante la demostración.

El sistema permite realizar modificaciones mediante instrucciones en lenguaje natural, compartir el enlace y publicar el proyecto en los portales conectados. De esta manera, una tarea que tradicionalmente podía insumir buena parte de una jornada de trabajo se simplifica y acelera.

Una plataforma con proyección regional

El proyecto se desarrolló sobre InfoRealEstate.ai, una solución tecnológica creada por Apps UY que integra buscador, herramientas de gestión para inmobiliarias y sitios web conectados con sus respectivas carteras de propiedades.

La estrategia contempla una diferenciación de marca según los mercados: en Uruguay la solución continuará operando bajo el nombre Gallito, mientras que en otros países de la región y del mundo se proyecta utilizar la marca InfoRealEstate.ai.

Esta evolución abre posibilidades para ampliar el alcance de la plataforma y facilitar la búsqueda y comercialización de propiedades en distintos mercados. Un interesado podrá, por ejemplo, explorar oportunidades de inversión en Uruguay, Paraguay, Chile o España mediante herramientas de búsqueda asistidas por inteligencia artificial.

Actualmente, Gallito recibe entre 250.000 y 300.000 usuarios únicos mensuales, que visitan más de dos millones de páginas de ofertas en sus distintas categorías. Con esta incorporación, la plataforma apuesta a fortalecer su posicionamiento y proyectar una nueva etapa de crecimiento a partir de una experiencia más personalizada, eficiente e innovadora.

"La inteligencia artificial trabaja para vos, las 24 horas", es uno de los conceptos que resume la propuesta presentada por El País. La apuesta es que la tecnología no solo facilite encontrar una propiedad, sino que también permita a las inmobiliarias gestionar mejor sus negocios, generar contenidos, captar interesados y concretar más operaciones.